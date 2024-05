Campionati di Automazione Siemens, il premio Regione al Majorana di Termoli

TERMOLI. Le classi quinte e quarte articolazione “Automazione” (indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica) dell’Istituto Tecnico “E. Majorana” di Termoli hanno ottenuto il premio “Regione” partecipando alla 15° edizione del Premio Nazionale “Campionati di Automazione Siemens” promosso da Siemens in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il concorso - riconosciuto dal Mim nel Programma Nazionale della Valorizzazione delle Eccellenze e tra le attività da poter essere riconosciute come PCTO - ha come principale obiettivo quello di offrire la possibilità al mondo della scuola tecnica e professionale di misurarsi con quello dell’automazione e dell’industria 4.0. In quest'ottica il premio propone a docenti e a studenti, di vivere un'esperienza di lavoro valida non solo sotto il profilo formativo personale, ma anche della conoscenza e dell'approfondimento delle tecnologie inserite in un concetto di industria 4.0

Coordinati dal professor Marinucci gli allievi hanno sperimentato ed implementato le loro soft skill lavorando direttamente con Plc Siemens della famiglia Simatic S7-1500 (e periferiche decentrate ET200SP), per le quinte, e LOGO!12-24RCE per le quarte. Hanno effettuato operazioni di progettazione, manutenzione e programmazione in linguaggio Sfc (Sequential Function Chart) tradotto poi in Ladder ed implementato sull’hardware tramite Tia Portal (Totally Integrated Automation Portal, ambiente in cui lavora STEP 7) e Soft Comfort.

I progetti presentati sono stati i seguenti:

per le quinte: “MPS Ring” dove l’obiettivo è stato quello di sostituire la vecchia logica di controllo della FESTO con dispositivi della Siemens ed in particolare l’S7-1500 come PLC master e le periferiche decentrate ET200SP per ogni stazione. Inoltre è stato ovviamente modificato il programma di gestione della linea introducendo migliorie e opportunità che in precedenza non erano possibili per le quarte: “AUTOLAVAGGIO” dove l’obiettivo è stato riprodurre un sistema di lavaggio automatico reale. Il funzionamento viene attivato tramite gettoni. La scelta del lavaggio può essere fatta su 3 tipologie: - lavaggio veloce (1 gettone); - lavaggio normale (2 gettoni); - lavaggio approfondito (3 gettoni). Dopo aver effettuato il pagamento, simulato dalla pressione del pulsante, tramite i tasti si procede alla scelta del tipo di lavaggio. Il lavaggio uniforme dell'auto è garantito dal getto d’acqua, dalle spazzole e dai movimenti del carroponte in avanti e indietro. Infine l’asciugatura avviene attraverso la ventola.

L’attività inserita anche come percorso per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale essendo inquadrato come compito di realtà ha contribuito alla formazione umana ma soprattutto professionale degli allievi in quanto potranno spendere le competenze acquisite direttamente nel mondo lavorativo.