"Il tartufo nel piatto" alla scoperta dei migliori abbinamenti di ingredienti d’eccellenza

"Il tartufo nel piatto", la professoressa Alessandra Zambonelli

TERMOLI. L’Arsarp, in collaborazione con l’assessorato regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, con lo scopo principale di favorire e promuovere lo sviluppo della tartuficoltura sul territorio molisano riconosciuto ormai ad ampio respiro come vocato alla produzione di tartufo, ha organizzato una giornata divulgativa dal titolo "Il tartufo nel piatto" per promuovere questo prezioso prodotto e il suo utilizzo in cucina.





Il Molise è da qualche decennio la regione più importante d’Italia in materia di produzione dei tartufi. Una vera e propria eccellenza, inestimabile patrimonio gastronomico che fa anche da volano per la valorizzazione di altre eccellenze del nostro territorio che sfora anche nel comparto turistico culturale ed ambientale, queste le parole alla presentazione dell’evento dal titolo "Il tartufo nel piatto", Nicola Cavaliere assessore all’agricoltura della Regione Molise.

L’evento si è tenuto presso l’istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Federico di Svevia” di Termoli. Evento che ha visto coinvolti i tre istituti professionali regionali del settore insieme all’associazione molisana cuochi.





L’evento patrocinato dalla Regione Molise ha visto la partecipazione della professoressa Alessandra Zambonelli, ordinaria dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, che ha relazionato sulla valutazione delle caratteristiche visive del fungo ipogeo per l’utilizzo nella ristorazione e dello chef Nicola Iasenza, che ha parlato della valorizzazione del prodotto in cucina. I ragazzi dei tre istituti si sono cimentati nella preparazione di un piatto, con l’utilizzo di questo prezioso ingrediente che sarà valutato da una commissione di degustazione all'uopo costituita.





Sarà un’occasione per scoprire i migliori abbinamenti tra ingredienti d’eccellenza del territorio e il tartufo molisano.Tra gli chef presenti della ristorazione molisana oltre a Massimo Talia presidente associazione cuochi Molise, anche una guest star che ha partecipato alla settima edizione del programma di cucina ormai famosissimo “Master Chef Italia” in programma su Sky uno, Joyda Herrera, dominicana di origine ma ormai italiana di adozione, sposata e vive a Campobasso.





Oggi è presa con passione e professionalità nel campo della cucina ed è perfettamente integrata nel tessuto italiano e, soprattutto, molisano di cui è un cantore entusiasta del cibo e dei prodotti della ormai quella che è considerata a tutti gli effetti la sua seconda terra.

Galleria fotografica