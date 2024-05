"Tutti in piscina", tutto pronto per l'inaugurazione del centro regionale Fin

in vasca

in vasca gio 30 maggio 2024

TERMOLI. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 2024 a Termoli presso la piscina olimpica “A. Casolino” di scena Tutti in Piscina la manifestazione nazionale di nuoto riservata agli atleti del settore propaganda.

Tre giorni di nuoto, nuoto di salvamento e nuoto senza corsie che vedranno impegnati 1000 atleti in rappresentanza di ben 50 società provenienti da tutta Italia.

Si inizia venerdì 31 maggio nel pomeriggio ore 15,00 (stabilimento Bahia Azzurra Rio Vivo 59 Termoli) in programma le gare di nuoto di salvamento in mare e in spiaggia con le gare di nuoto senza corsie, bandierine e trasporto torpedo.

Sabato 1° giugno 2024 nella piscina olimpica 50 metri “A. Casolino” in via del Molinello 152 (Termoli) con inizio alle ore 9 gli atleti saranno impegnati nelle gare di rana, farfalla dorso, stile libero staffette.

Sempre sabato 1° giugno, nell’ambito della prima sessione di gare alle ore 11,00 il Presidente della Federazione Italia Nuoto onorevole Paolo Barelli unitamente al delegato regionale della Fin Avv. Amelia Mascioli inaugurerà il Centro Regionale Fin del Molise.

Nel pomeriggio alle ore 15,00 è previsto l’inizio della seconda sessione di gare.

Domenica 2 giugno chiusura (9,00 mattina / 15,30 pomeriggio) con gli atleti impegnati nelle gare di stile libero, dorso e nuoto ad ostacoli e i 100 misti.