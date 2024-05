Gli studenti del Majorana di Termoli al LFoundry di Avezzano

TERMOLI. Il 28 maggio 2024 è stata una giornata memorabile per gli studenti della specializzazione informatica del Majorana, accompagnati dai professori Salvatore, Verrecchia e Rulli, docenti del corso.

I ragazzi hanno avuto l'opportunità di visitare LFoundry, una delle aziende abruzzesi a più alto contenuto tecnologico e un'eccellenza italiana nella produzione di chip.

L'azienda, famosa per il suo contributo innovativo nel settore dell'ingegneria informatica, ha aperto le sue porte per un'esperienza educativa straordinaria.

LFoundry si distingue per il suo processo produttivo che parte dal silicio, un elemento ampiamente diffuso in natura e fondamentale per la costruzione di circuiti integrati, transistor e altri componenti elettronici grazie alle sue proprietà di semiconduttore.

La visita è iniziata dalla formazione degli studenti su tutti i processi produttivi e sull'utilizzo dei dispositivi di controllo nella stanza Server farm.

La Server farm è un esempio tangibile dell'importanza delle tecnologie informatiche moderne.

Gli studenti hanno osservato come i server siano organizzati e mantenuti per assicurare prestazioni elevate e continuità operativa, comprendendo meglio le teorie apprese a scuola.

Il momento clou della mattinata è stata la visita esterna della “Clean Room”, il cuore pulsante di LFoundry. Questo ambiente sigillato e a temperatura costante, grande come due campi di calcio, rappresenta il centro nevralgico della produzione aziendale. L'ambiente necessita di essere da 10.000 a 100.000 volte più pulito di una sala operatoria, evidenziando quanto la minima contaminazione possa essere letale per i wafer(dischi di silicio), macchinari che vanno da minimo 2 milioni di euro fino a 25 milioni di euro.

La visita si è conclusa con una sessione di domande e risposte, durante la quale i tecnici di LFoundry hanno risposto con entusiasmo alle curiosità degli studenti, evidenziando l’importanza della ricerca e dell’innovazione nel campo della tecnologia.

Gli studenti sono rimasti affascinati da questa esperienza perché ha offerto loro una prospettiva unica sul mondo della informatica e sulla possibilità che questo settore può offrire per il futuro capendo la relazione tra ciò che si studia a scuola e la praticità nel mondo del lavoro.