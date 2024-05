Premio “Agape Caffè Letterari D’Italia e d’Europa”, a Pesaro la consegna a Laura D'Angelo

MONTENERO DI BISACCIA. Si è svolta a Pesaro lo scorso 24 maggio la cerimonia di consegna del Premio “Agape Caffè Letterari D’Italia e d’Europa”, che ha visto succedersi nella prestigiosa Sala Rossa del Palazzo comunale della Città Capitale italiana della Cultura 2024 autori, giornalisti, artisti ed esperti del mondo della cultura, che si sono distinti per meriti artistici e culturali a livello nazionale e internazionale. Premiata per la sezione “Letteratura e Critica- Mario Pazzaglia” la molisana Laura D’Angelo, autrice molto attiva, che si è distinta nell’ambito letterario a livello nazionale per la sua attività di critico letterario, scrittrice e poetessa. Laura D’Angelo ha ricevuto il Premio da Antonio Lera, Presidente dell’Accademia “Agape Caffè letterari d’Italia e d’Europa” candidato al Nobel per la Letteratura nel 2024, proposto al Premio Strega e recente vincitore del Premio Procida Elsa Morante Poesia, il quale ha evidenziato l’importanza della letteratura nella società civile e della poesia come strumento etico di pace e miglioramento umano. «In una società che pensa alla bellezza del corpo per anestetizzare il dolore e la fuga del tempo- ha commentato la D’Angelo- è importante pensare alla bellezza dell’anima», un’anima dunque che ha bisogno di quell’autenticità che solo l’arte e la letteratura possono esprimere. Ospite d’onore e padrino della manifestazione il celebre regista Pupi Avati.

La cerimonia di premiazione è giunta a conclusione di un Convegno dedicato a “Il valore della Poesia nella contemporaneità Tra Letteratura, Arti E Psicoanalisi” e ha interessato diverse sezioni, come “Arti e Musica - Gioacchino Rossini”, “Comunicazione Etica - Fabrizio Frizzi”, “Cultura Accademica e Sportiva - Alfredo Calligaris”, “Cultura Rotariana e Sociale - Luciano Ravaglia”, “Letteratura e Critica - Mario Pazzaglia”. Laura D’Angelo ha all’attivo diversi premi letterari tra cui il Premio Adriatico 2021 sez. “Poesia” per la regione Molise, Premio alla Cultura “Luca Romano” 2022, primo posto sezione “Poesia” al Premio letterario “Putignano racconta”, edizioni 2021 e 2022, secondo posto al Premio Internazionale “Lettera d’Amore” Torrevecchia teatina, edizioni 2017 e 2020. Ha recentemente pubblicato “Cuore puro” (Interno Libri edizioni, 2024) e “Poesia dell’assenza” (Il Convivio, 2023), saggi scientifici letterari e articoli di cultura online. I suoi scritti figurano in volumi collettanei e su riviste specializzate. Suoi scritti sono stati pubblicati su «La Repubblica» (La bottega della Poesia- Bari), su litblog e siti di poesia e letteratura online come Il blog di Interno Poesia, Centro cultural Tina Modotti, Pelagos Letteratura, Le parole di Fedro, Il giardino dei poeti, La rosa in più.

