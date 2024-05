Una "Stanza sensoriale" al centro sociale San Damiano

Inaugurata la stanza sensoriale al centro San Damiano: la dottoressa Fabiola Caruso

TERMOLI. Nella mattinata di ieri, giovedì 30 maggio, presso il centro San Damiano in via Madonna delle Grazie, è stata inaugurata la “Stanza Sensoriale”. Presenti l’assessore alle Politiche Sociali del comune di Termoli, Silvana Ciciola, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, l’assessore regionale alle Politiche Sociali e Terzo Settore Gianluca Cefaratti, oltre al gruppo affiatato e competente degli operatori del centro con in testa la coordinatrice, la psicologa Fabiola Caruso.





Non solo autorità ma anche familiari dei tanti ospiti del centro che, oggi, aggiungono un tassello in più verso quello che è il vero obiettivo prefissato, l’inclusione totale per questi ragazzi speciali nel mondo della quotidianità.

Un vanto per la nostra città, perché la stanza sensoriale appena inaugurata è la prima ad essere stata “creata” in tutto il Centro-Sud, sul versante Adriatico.

La stanza Sensoriale è quanto di più innovativo possa passare la tecnologia moderna. Entrare in quell’area, significa entrare in un’altra dimensione.





La stanza sensoriale nasce per infondere calma, specialmente nei pazienti affetti da Alzheimer che "perdono" il contatto con la realtà. Nel tempo è stata adattata alle altre diverse patologie e disabilità.

Un misto tra incanto ed entusiasmo.

Un plauso a chi ha avuto questa idea lungimirante.

Ascoltiamo la dottoressa Fabiola Caruso e l’Assessore Regionale alle politiche sociali e terzo settore Gianluca Cefaratti.

