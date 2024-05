La giornata mondiale senza tabacco

TERMOLI. L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lilt promuove ogni anno la Giornata Mondiale Senza Tabacco rinforzando il proprio impegno nella comunicazione sul tema, negli interventi di prevenzione primaria nelle scuole e nel sostegno offerto ai fumatori mediante gli incontri per smettere di fumare realizzati presso l’ambulatorio antifumo Lilt di Termoli o in videoconsulenza (per info: https://www.legatumoricb.it/prevenzione/smettere-di-fumare/).

La Giornata Mondiale Senza Tabacco (GMST), promossa dall’OMS e sostenuta da Istituzioni Sanitarie e associazioni impegnate nella lotta al tabagismo, compresa la LILT, è ogni anno l’occasione per riportare l’attenzione sulle minacce del fumo e spronare i cittadini a liberarsi dal tabacco.

Il tema di quest’anno è “Stop alle bugie”: un’iniziativa per proteggere i giovani e denunciare le tattiche che l'industria del tabacco usa per offrire loro nuovi prodotti dannosi, mentendo sull’impatto che essi effettivamente hanno sulla salute.

La Lilt di Campobasso ha già focalizzato da tempo il tema delle fake news e delle strategie subdole messe in campo dalle multinazionali del tabacco soprattutto per la promozione dei nuovi prodotti che risultano ugualmente dannosi per la salute e che essendo sottovalutati entrano nella vita dei giovani ancora prima e con maggiore impatto della sigaretta.

Ed è costante il lavoro della LILT di Campobasso proprio nelle scuole del territorio che anche quest’anno hanno partecipato al concorso nazionale “Scuole libere dal fumo” con degli elaborati (cartelloni, video, poster, quiz virtuali) prodotti a seguito degli interventi di prevenzione primaria tenuti dagli operatori di LILT - Luoghi di Prevenzione Molise e della cooperazione dei docenti.

Anche quest’anno, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e della dirigente prof.ssa Maria Chimisso, le scuole della Provincia di Campobasso che hanno aderito alla rete di scuole che promuovono salute, effettueranno con gli studenti un importante focus sul tema aprendo uno spazio di confronto e riflessione.

Ma la Lilt Campobasso vuole rivolgersi direttamente anche ai genitori e agli adulti invitandoli a partecipare al quiz Kahoot pronto all'uso, intitolato “Giornata Mondiale Senza Tabacco 2024” preparato dai nostri operatori del settore prevenzione primaria, che riteniamo possa essere un'attività “stimolo” per avviare una riflessione condivisa non solo a scuola ma anche in famiglia. Oltre alle domande (Vero o Falso), nel quiz avviato in modalità “classica” compariranno anche delle slide con pillole informative per riflettere sulle risposte fornite.

Di seguito riportiamo i link per maggiori informazioni:

Kahoot: https://create.kahoot.it/share/giornata-mondiale-senza-tabacco-2024/e071b7c0-e4fc-4888-ac87-a1e3f51ef855 (Si consiglia di scegliere la modalità di gioco “classica”)

Video realizzato dagli studenti del Liceo D'Ovidio di Larino: https://www.youtube.com/watch?v=XVOIs-gIUIk

Articoli di approfondimento sulla GMST 2024 e video di sensibilizzazione diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità:

https://www.tabaccoendgame.it/news/stop-alle-menzogne/

https://www.tabaccoendgame.it/wp-content/uploads/2024/05/NO_TOBACCO_DAY_2024_OMS.mp4

https://www.tabaccoendgame.it/ntd2024/smascherare-le-tattiche-dellindustria-del-tabacco-domande-e-risposte/

https://www.tabaccoendgame.it/marketing/decenni-di-bugie-dimostrano-che-non-ci-si-puo-fidare-delle-aziende-del-tabacco/