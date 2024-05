La delegazione Caritas del Senegal nella diocesi di Termoli-Larino

TERMOLI. Nel 2023 la delegazione Caritas Abruzzo-Molise, su invito di Caritas Italiana di gemellarsi con una nazione africana, ha deciso di farlo con la Caritas del Senegal. Dopo una prima visita del direttore nazionale della Caritas del Senegal, avvenuta nel marzo 2023, a settembre 2023 si è realizzato un viaggio di alcuni nostri rappresentanti in Senegal, con visita alle diocesi per una conoscenza più approfondita della realtà senegalese. Ora è il nostro turno di accoglienza di una più nutrita delegazione di Caritas Senegal. La visita alle nostre diocesi è iniziata il 26 maggio e si concluderà il 6 giugno. Nella diocesi di Termoli-Larino li avremo ospiti sabato 01 giugno per l’intera giornata. La visita, in generale, ha lo scopo di conoscere le nostre realtà diocesane e di individuare a presto un progetto di collaborazione e di gemellaggio fra Caritas, con l’augurio che questa collaborazione porti frutti di vera amicizia e possa nel futuro creare progetti missionari concreti.

Programma:

ore 9.30 - visita guidata azienda Di Vaira Petacciato

ore 13.30 - pranzo alla mensa Caritas di Termoli

ore 15.30 - visita emporio solidale Ti Senghè di Termoli

ore 16.30 - incontro con Area Sviluppo Umano Integrale della diocesi

ore 18.30 - celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dal don Marcello Paradiso, vicario generale

ore 20 - cena in mensa e cerimonia di saluti