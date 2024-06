Numerosi e riconoscimenti agli allievi del liceo D'Ovidio

LARINO. Giornata ricca di riconoscimenti quella del 30 maggio 2024 per gli studenti del Liceo D’Ovidio, dell’Omnicomprensivo “Magliano di Larino, protagonisti in due importanti manifestazioni svoltesi in contemporanea: la premiazione della III edizione del Concorso Nazionale “MACCHINE…DA SCRIVERE”, presso l’ITST MARCONI e quella della XIX edizione del Concorso Nazionale “I COLORI DELLA VITA”, svoltasi a San Giuliano di Puglia, presso il Museo della Memoria.

Nel concorso del Marconi, che unisce comunicazione e creatività digitale e che quest’anno era dedicato al tema LA GENERAZIONE Z ON-LIFE, si è classificato al secondo posto nella categoria storytelling il racconto “Una chiave di salvezza”, degli studenti della classe 1A L. Giagnorio, N. Marchitto, V. Cirella, M.A. Di Palma, F. Ziccardi, premiato per “il senso di straniamento provocato nel lettore…l’ambientazione durante la Germania nazista e la solidarietà umana che attualizzano tanto l’urgenza di una social catena, quanto la riflessione sulla fine dei lunghi decenni di pace in Europa con riferimento ai recenti conflitti che dilaniano il continente”. La giuria degli esperti ha poi attribuito la menzione speciale al racconto “I custodi del cristallo”, degli studenti della classe 1A F. Giulietti, A.A. Di Pasquale, A. Di Maria, M. Antonacci, K. Dashi, premiato “per l’originalità della trattazione della tematica generazionale, attingendo al canone del fantascientifico, serbatoio inesauribile di suggestioni e di paesaggi per narrare inquietudini e problematiche profondamente attuali”.

Oltre a questi due premi, altri due importanti riconoscimenti sono stati attribuiti agli studenti del Liceo durante la manifestazione svoltasi a San Giuliano. Giunto ormai alla XIX edizione, il concorso “I Colori della Vita” custodisce e mantiene viva la memoria del tragico evento del 31.10.2002 e “vuole rilanciare il significativo messaggio di una memoria attiva, capace non solo di ricordare, ma di rielaborare i giorni difficili delle tragedie e dei lutti, guardando al futuro promuovendo la cultura della vita e della rinascita”.

Quest’anno il tema prescelto era “Sii tu il cambiamento, diffondi amore e farai felice te stesso e gli altri”

“La magia della gentilezza” di Maria Carugno, Martina Ciarlo, Valentina Giorgetti, Daniela Petriella, Iris Romualdi, Marta Verratti, Noemi Ymeri , studentesse della Classe 1^G Liceo Classico “D’Ovidio”, è risultato 3° classificato nella sezione elaborati multimediali Scuola sec. di II grado; “L’Azzurro per me” dello studente Paolo Spina della Classe 4^A Liceo Scientifico “D’Ovidio” , 2° classificato ex aequo sezione poesie Scuola sec. di II grado. All’Istituto “Magliano” è stato poi attribuito un ulteriore importante riconoscimento, “IL PREMIO SPECIALE CARMELA CINIGLIO”, ritirato con grande emozione e commozione dalla sorella Margherita Ciniglio. Alle docenti referenti dei progetti Daniela Gizzi (Macchine…da scrivere; I Colori della vita) e Giovanna Grillo (I Colori della vita) e soprattutto agli studenti, sempre pronti a coinvolgersi con il loro entusiasmo e la loro creatività, i complimenti del DS, dott.ssa Emilia Sacco, e di tutta la comunità scolastica.

