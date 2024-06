Il ritorno della statua di Sant'Antonio a Montecilfone

MONTECILFONE. Grande successo per il ritorno della statua di Sant'Antonio a Montecilfone Sabato 1° giugno, Montecilfone ha vissuto una giornata di grande emozione e partecipazione con la celebrazione del ritorno della statua di Sant'Antonio, recentemente restaurata. La festa ha visto la partecipazione di un folto pubblico, composto da residenti e persone tornate in paese per l'occasione. Nel pomeriggio, la statua è arrivata all'ingresso del paese, presso il Monumento dell'emigrante e da lì, è partita una processione che ha attraversato le vie del paese, accompagnata dai fedeli in un clima di grande devozione e gioia, fino a raggiungere il Centro della Comunità dove si è tenuta una solenne messa, seguita da una grande festa.

Durante il suo discorso, il Presidente dell'Associazione Carristi di Montecilfone, Fernando Desiderio, ha espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al restauro della statua. "Grazie di cuore a chi ha donato anche solo una piccola somma, e a chi ha fatto donazioni più grandi e che vuole restare anonimo. Ogni contributo è stato importante e ha reso possibile questo bellissimo risultato. Un ringraziamento speciale va all'Associazione San Giorgio Martire di Philadelphia per il loro generoso contributo." Il Presidente ha anche voluto ringraziare tutti i volontari e i soci della sua associazione per il loro impegno costante nell'organizzazione di eventi e sagre, e l'amministrazione comunale per il continuo supporto. "La vostra dedizione e il vostro lavoro sono stati il cuore pulsante di molte delle nostre attività comunitarie", ha affermato. Nonostante la recente dissoluzione dell'Associazione Carristi di Montecilfone, il Presidente ha lanciato un appello ai futuri amministratori comunali, invitandoli a mantenere vive le associazioni che sono fondamentali per il tessuto sociale e culturale del paese.

"Le associazioni sono essenziali per trasmettere le tradizioni alle nuove generazioni e per mantenere vivo il nostro spirito di comunità", ha sottolineato. La festa per il ritorno della statua di Sant'Antonio ha confermato ancora una volta quanto sia sentita e partecipata questa celebrazione a Montecilfone. È stata un'occasione per riscoprire le proprie radici, per celebrare insieme e per rafforzare i legami della comunità. L'evento è stato un grande successo, dimostrando l'importanza delle tradizioni e il forte senso di appartenenza che unisce gli abitanti di Montecilfone.