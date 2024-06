Docenti e studenti dell'istituto comprensivo Brigida volano in Polonia

TERMOLI. Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura coerente. Una cultura che sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca, 1990)

Una settimana di studio, lavoro e scoperta per un gruppo di docenti e studenti dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, volato in Polonia, a Cracovia, nell’ambito del progetto Erasmus+. Per la prima volta insieme agli insegnanti sono partiti anche 25 studenti, 22 della scuola secondaria di primo grado e 3 della primaria, un’occasione unica per gli alunni che per una settimana hanno vissuto gomito a gomito con i loro coetanei polacchi della scuola Podstawowa nr 95, diretta dalla prof.ssa Anna Hanusiak.

Al programma di mobilità hanno partecipato come accompagnatori i docenti della Brigida Giulia De Rosa e Justyna Barbara Glowacka, i docenti Angela Del Vecchio, Sebastiano Cassetta, Mara Ricci, Daniela De Silvio, Rino Greco insieme al dirigente Francesco Paolo Marra in job shadowing, un programma di arricchimento professionale, culturale e umano degli insegnanti che hanno avuto l’occasione di osservare il lavoro dei colleghi polacchi, costruire relazioni, scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione.

Un’opportunità unica anche per gli studenti della Brigida che sono entrati a contatto con la vita e le attività dei loro coetanei polacchi, con un arricchimento umano e interculturale che sarà fondamentale per la loro crescita di studenti e futuri cittadini europei. In particolare i ragazzi della secondaria hanno seguito lezioni di matematica, fisica, scienze e inglese, oltre attività sportive e musicali. I ‘brigidini’ hanno presentato ai compagni polacchi la loro scuola attraverso attività di gamification e robotica, spiegando anche il funzionamento del sistema scolastico italiano.

All’interno del fitto programma anche visite guidate sul territorio come quella alla miniera del sale di Wieliczka, al Museo dei Czartorysk, dove è esposto il famoso dipinto di Leonardo da Vinci “Dama con l'ermellino” realizzato dal grande scienziato, inventore e artista tra il 1488 e il 1490. Molto suggestivo anche il tour nel centro storico di Cracovia.

Attività outdoor invece per i piccoli della primaria con diverse escursioni tra cui la visita al parco della Carrozza Incantata.

L’iniziativa si è confermata occasione di confronto tra culture e lingue diverse, con lo scopo di accompagnare lo sviluppo educativo sia degli studenti che dei docenti in chiave europea, a sostegno di una società più equa, inclusiva e al passo con le trasformazioni del presente. Il programma Erasmus continuerà a ricoprire un ruolo di spicco nell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Brigida, che ha ottenuto l’accreditamento per nuovi progetti di mobilità, arricchendo l’offerta formativa della scuola.

