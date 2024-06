"Giovani, ribelli e sognatori": pronta la seconda ristampa del libro

PALATA. Con piacere vogliamo annunciare la seconda ristampa del libro edito da Casa del Popolo "Giovani, ribelli e sognatori. Una generazione non raccontata che sognava la rivoluzione negli anni '80" a cura di Italo Di Sabato, con le testimonianze di Domenico Vitulli, Angelo Lamelza, Fabio Lemme e Antonio Dalò e la prefazione di Giovanni Russo Spena.

Una narrazione corale, un intreccio di memorie nell'impegno, nella passione politica. Una rivisitazione degli anni Ottanta, non soltanto anni di restaurazione ma anche di resistenze sociali e politiche, sul fronte antimilitarista, ambientalista, contro le carceri, per i diritti e per il bene comune. Una rivisitazione importante dentro le vicende di una generazione ribelle, capace di tenersi lontana dagli ultimi scampoli del brigatismo, dall'eroina, dal disimpegno e dal potere democristiano e del PCI. Una narrazione dove in tanti possono vedersi, ritrovarsi, sia nelle esperienze, sia nel carico di emotività.

Una scrittura accessibile, sincera, romantica, appassionata e appassionante, entusiasta: proprio come allora poco più che ventenni, ancora oggi Italo, Domenico, Angelo, Fabio, Antonio sanno coinvolgere e interrogare chi legge le loro testimonianze e ripercorre, attraverso i loro racconti, le esperienze di quei giovani attivisti di Democrazia Proletaria a Palata piccolo paese del Molise negli anni ’80 del Novecento

Galleria fotografica