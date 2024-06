La maestra Nadia Di Zillo va in pensione

GUGLIONESI. La maestra Nadia Di Zillo va in pensione.

Esempio di altruismo, generosità ed inclusione. Un valore aggiunto per tutte quelle scuole in cui ha insegnato. Gli ultimi due anni li ha trascorsi nella scuola di San Giacomo degli Schiavoni. Una chicca, un fiore all’occhiello per quanto riguarda l’accoglienza e l’inclusione. Perché in quella scuola si respira aria di famiglia, e chi scrive lo sa bene. Lo ha toccato con mano.

Maestra di scuola primaria, che lascia in tutti i suoi alunni, un ricordo indelebile. Ha fatto amare la storia, il teatro, la recitazione, creando mondi fantastici. Immergendo i suoi piccoli alunni in luoghi storici e fiabeschi, lasciando spazio alla creatività e alla fantasia. Creando curiosità in tutto ciò che spiegava. Mani in pasta, progetti educativi e disciplinari all’avanguardia.

Allora cara maestra Nadia, a te che hai saputo dare tanto, vanno i nostri più sinceri auguri di una meritata pensione.

«Carissima maestra, vorremmo donarti la nostra immensa gratitudine per tutti quei momenti in cui sei stata vicina ai tuoi alunni, incoraggiandoli e sostenendoli, senza arrenderti mai, anche quando gli ostacoli si trasformavano in muri insormontabili. Grazie per tutte quelle volte in cui avresti voluto mollare e invece con la forza della passione hai guidato i tuoi bambini al raggiungimento del traguardo più importante: quello del cuore. Sei e sarai sempre la nostra grande e unica super maestra».

Anche la maestra Nadia concede il suo saluto tramite la sua pagina personale di Facebook.

«Cari bambini. L'affetto che mi avete dimostrato, gli abbracci stretti che volevano essere infiniti, hanno coronato questa meravigliosa esperienza che è stata per me l'insegnamento. Per me è arrivata la pensione, ma auguro a tutti voi di ricominciare a settembre con la stessa grande passione che avete dimostrato in questi anni, sarete sempre nel mio cuore, vi seguirò a distanza come fa una mamma premurosa. Da domani, e per sempre, vorrei che ognuno di voi avesse lo stesso sorriso che ogni giorno mi regalava, e ricordatevi che io mi congedo da questa avventura, ma non da voi».