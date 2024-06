Termoli diventa "Città dei rondoni"

TERMOLI. Termoli città dei rondoni: è una manifestazione promossa dall'Istituto Comprensivo M. Brigida, dalla Libroteca L'ora d'aria e da Frentania Teatri, in collaborazione con il Festival dei Rondoni 2024 e l'Associazione Monumenti Vivi; è dedicata ai nostri straordinari concittadini con le ali, messaggeri di primavera, e a tutti coloro che si impegnano attivamente perché le nostre case e i nostri monumenti possano accoglierne ancora i nidi.

Sarà un viaggio metaforico alla scoperta della storia naturale di questi incredibili uccelli, capaci di volare oltre due anni senza mai fermarsi, dei loro rapporti secolari con l’uomo di cui abitano gli edifici nella stagione riproduttiva, e delle criticità che questi rapporti mostrano sempre più negli ultimi anni, tra restauri, manutenzioni e disinfestazioni che non tengono conto della biodiversità urbana, di cui i rondoni costituiscono una specie bandiera, ma che comprende, per citare specie tra le più note, anche rondini, balestrucci, passeri, colombi e falchi.

La manifestazione si svolgerà venerdì 7 giugno, in occasione del World Swift Day – Giornata Mondiale dei Rodoni 2024 e prevederà la mattina un laboratorio di arti grafiche, a cura di Franco Sacchetti, dal titolo "I rondoni, nostri concittadini" con alcune classi della Scuola primaria di via Maratona, dell'Istituto Comprensivo M. Brigida, la sera alle ore 18 presso la libroteca L'ora d'aria la presentazione del Graphic Novel "Dove i rondoni vanno a dormire" di Franco Sacchetti, che verrà introdotto da Stefano Taglioli, coordinatore del Gruppo Fratino Vasto. In chiusura con entrambi una passeggiata rondonara, per osservare il volo e le nidificazioni di questi uccelli, presso il Borgo antico di Termoli, con ritrovo alle 19.30 davanti al Castello Svevo.

Per informazioni sui rondoni e le attività in corso di svolgimento a livello nazionale:

Associazione Monumenti Vivi: www.monumentivivi.it

Festival dei Rondoni: http://www.festivaldeirondoni.info/