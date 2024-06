La giornata mondiale dell’ambiente porta il plogging a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente che viene celebrata, come ogni anno, il 5 giugno, gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado di Montenero di Bisaccia e Mafalda, accompagnati dai loro insegnanti, dall’assessore all’ambiente Fiorenza Del Borrello e dalla Polizia Locale, hanno sperimentato una nuova disciplina sportiva: il Plogging.

Il Plogging consiste nel raccogliere rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all'aria aperta.

Gli studenti hanno seguito un percorso prestabilito sul territorio di Montenero di Bisaccia raccogliendo i rifiuti presenti e dimostrandosi molto attenti alla cura dell’ambiente e degli spazi della città.

Un infinito grazie al Dirigente Scolastico per la disponibilità nel supportare e sostenere le varie iniziative, all’Assessore all’Ambiente e alla Polizia Locale che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

«In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si è celebrata ieri, mercoledì 5 giugno 2024, abbiamo condiviso con entusiasmo l’iniziativa dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, con studenti e insegnanti delle classi 1ª A e 1ª B di Montenero di Bisaccia e della pluriclasse di Mafalda della S.S. I Grado, che ha visto i ragazzi percorrere alcune strade del nostro paese per mettere in pratica la nuova disciplina del Plogging, che consiste nel raccogliere i rifiuti che si incontrano sul proprio cammino mentre si fa jogging o si cammina, promuovendo così una cittadinanza attiva e responsabile nei confronti dell’Ambiente.

Rivolgiamo il nostro plauso a tutti i partecipanti per la bellissima iniziativa realizzata, esortando a trasmettere e sostenere sempre i valori del rispetto per il paesaggio e di amore per la natura e per il territorio che ci ospita.

Bravi e grazie di cuore a tutti». Dalla pagina Facebook del Comune di Montenero di Bisaccia.

Galleria fotografica