Sulla Scalinata del Folklore il gran concerto dell'istituto Oddo-Bernacchia

TERMOLI. Ieri sera è andato in scena il concerto di fine anno scolastico dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia che è stato incorniciato nella splendida location termolese della scalinata del Folklore, evento patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Termoli.

Il coro delle classi prime della scuola secondaria di primo grado seguiti dal prof. Paolo Maiellaro ha aperto la serata eseguendo quattro estratti dall’opera La Traviata di Giuseppe Verdi: Si ridesta in ciel, Di Madride, Noi siamo zingarelle e Libiam, brani eseguiti anche il 22 maggio con grande successo al teatro della Conciliazione di Roma nell’ambito del progetto “Europa In-Canto” riconosciuto come progetto di eccellenza dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il coro ha incantato la platea con le loro voci, eseguendo in maniera impeccabile brani non certo semplici per la loro età. A seguire, sempre diretti dal prof. Maiellaro, il coro delle classi seconde e terze della secondaria si è cimentato in un repertorio più vicino alle loro corde ed alla loro generazione eseguendo: Buon Viaggio di Cesare Cremonini, Ma Non Tutta La Vita dei Ricchi e Poveri e Perfect, un singolo del cantautore britannico Ed Sheeran. Sul palco si è poi esibita l’orchestra dell'I.C. Bernacchia reduce dai successi del Concorso Musicale Anxanum di Lanciano, eseguendo i brani I’ pe me tu pe te, Beethoven Sinfonia Mambo, A Whiter Shade of Pale e Bohemian Rhapsody, brani arrangiati e diretti dai professori dei percorsi ad indirizzo musicale: Antonello Petti, Giuseppina Nista, Clara Silletta, Luigi De Cata e Loris Fiore.

Un lavoro corale dei docenti e degli allievi ha regalato al folto pubblico una rappresentazione finale che ha emozionato tutti i presenti, che hanno accolto con ricchi applausi e grande entusiasmo le performance degli alunni. Al termine del concerto la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosanna Scrascia, oltre a complimentarsi con tutti i componenti delle compagini orchestrali e corali riconoscendo il duro lavoro, l’impegno e di conseguenza i tanti obbiettivi raggiunti durante l’anno, ha consegnato gli attestati relativi ad i numerosi premi ricevuti durante il concorso di Lanciano a tutti i componenti dell’orchestra.