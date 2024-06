Confcommercio Molise lancia il questionario di gradimento su "Turismo alle radici"

CAMPOBASSO. Un agile questionario per rilevare la customer satisfaction (o grado di soddisfazione) e l’identità dei clienti del Turismo delle radici nella prossima stagione estiva, è l’iniziativa che Confcommercio Molise lancerà nel corso dell’incontro con la stampa, previsto venerdì 14 giugno 2024 alle ore 11 presso la sede regionale di Campobasso.

Dopo aver illustrato in anteprima nazionale dinanzi una folta platea di imprenditori e operatori del settore, i risultati dell’analisi nazionale di Confcommercio sul Turismo della Radici (in collaborazione con Swg, TRA Consulting e Italyrooting Consulting), e la recente sigla di partenariato con l’Associazione Mòlì e il suo Passaporto del Molise, Confcommercio Molise attraverso tutte le sue attività associate e di sistema, proporrà ai turisti il questionario attivabile tramite QR Code, facilmente accessibile tramite smartphone, per misurare il sentiment di chi sceglie la nostra regione tra le proprie destinazioni, con la successiva elaborazione dei dati raccolti da parte di Swg e la loro presentazione in un incontro autunnale.