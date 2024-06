Oltre 120 bambini di Petacciato all'azione con Plastic Free

clean up

clean up ven 07 giugno 2024

PETACCIATO. Petacciato è stato teatro di un'importante iniziativa di pulizia e sensibilizzazione ambientale, organizzata da Plastic Free e coordinata dalla referente viceprovinciale di Campobasso, Flavia Marchese. L'evento ha coinvolto un totale di 123 bambini dell'Istituto Comprensivo Vincenzo Cuoco, che hanno partecipato attivamente alla rimozione di ben 60 kg di rifiuti dall'area circostante la scuola primaria e la scuola dell'infanzia.

Le attività si sono svolte in due giornate distinte: lunedì 3 giugno con i bambini delle classi 2 e 5, e mercoledì 5 giugno con due turni di pulizia, prima con i bambini delle classi 1 e 3, e poi con quelli della classe 4. Queste giornate non solo hanno contribuito a rendere più pulito l'ambiente, ma hanno anche offerto ai piccoli partecipanti l'opportunità di riflettere sull'importanza della tutela del territorio.

Durante le operazioni di pulizia, i bambini sono rimasti sorpresi dalla quantità e dalla varietà di rifiuti trovati in spazi relativamente piccoli. Questa esperienza ha acceso in loro un forte desiderio di sensibilizzare gli adulti sui danni provocati dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti. La loro reazione dimostra come l'educazione ambientale possa innescare un cambiamento positivo e duraturo nella mentalità delle future generazioni.

Flavia Marchese (Plastic Free) ha sottolineato l'importanza di queste iniziative, che non solo migliorano immediatamente l'ambiente locale, ma hanno anche un impatto educativo significativo. "È fondamentale che i bambini comprendano fin da piccoli l'importanza di prendersi cura del proprio ambiente", ha dichiarato. "Vedere con i propri occhi i danni causati dai rifiuti abbandonati è un potente strumento di sensibilizzazione".