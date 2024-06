"Le parole della cura", l'Alberghiero sul podio al concorso della Lilt

TERMOLI. Ancora grandi riconoscimenti per la Lilt di Campobasso grazie al lavoro svolto dagli operatori Lilt nel mondo della scuola e al fianco dei malati oncologici.

Quest’anno, nell’ambito del concorso nazionale “Le Parole della Cura” all’interno del progetto Guadagnare Salute con la Lilt, sono ben tre i premi arrivati nella provincia di Campobasso.

A seguito dell’esame della documentazione inoltrata, la Commissione nazionale ha attribuito i seguenti premi:

- Per la Sessione Studenti:

1° PREMIO – I.I.S. G. LOMBARDO RADICE BOJANO – LILT CAMPOBASSO

Prodotto: “Raccontiamo la nostra esperienza” - Referente: Professoressa Piera Piacquadio

Motivazione: “Il prodotto si distingue per la sua completezza ed esaustività. Esso rappresenta il tema da diverse prospettive attraverso un’analisi ben strutturata e approfondita. La stesura del progetto rispetta pienamente la consegna in tutte le sue sezioni, articolandosi in modo organico e trasversale”.

2° PREMIO – IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA DI TERMOLI – LILT CAMPOBASSO

Prodotto: Video “L’arte del cibo e della letteratura” - Referente: Professoressa Raffaella Di Tullio

Motivazione: “Il prodotto ha rappresentato un essenziale connubio fra arte, letteratura, cibo e creatività”.

I due istituti della provincia di Campobasso si sono così aggiudicati a livello nazionale il primo e secondo posto con premi economici da utilizzare da parte dei docenti per acquisto di libri o attrezzature didattiche oltre che la Certificazione della Sede Centrale LILT “Guadagnare Salute con la Lilt”.

- Per la Sessione Adulti:

1° PREMIO – SAVARISE ANTONIO – LILT CAMPOBASSO

Prodotto: Poesie di Antonio Savarise - Referente: Pierangela Antonecchia – LILT di Campobasso

Ma Antonio Savarise, paziente dello Sportello Oncologico della LILT Campobasso, ha avuto un ulteriore riconoscimento grazie alla Menzione Di Merito con la motivazione: “Per l’originalità e creatività dell’opera e per l’adeguatezza del contenuto. L’opera coglie a pieno il senso del premio: le parole della cura diventano parole che curano”.

Le opere sono, inoltre, state segnalate per la partecipazione al Premio letterario Flaminio Musa, in programma a Parma il 26 ottobre 2024.

“Questi premi e riconoscimenti – ha affermato la presidente LILT CB Milena Franchella – ci rendono pieni di orgoglio e soddisfazione. Il grazie più grande va agli operatori LILT che quotidianamente lavorano nelle scuole con i ragazzi insieme a docenti e dirigenti e ai volontari LILT che ogni giorno al fianco dei professionisti dedicano il proprio tempo e le proprie competenze a sostegno dei pazienti oncologici. Poi ogni anno è sempre una conferma di quanto gli studenti delle nostre scuole riescono a veicolare i messaggi della prevenzione con impatto emotivo ed efficacia comunicativa”.