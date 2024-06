"L'estate che c'è", gli eventi di giugno a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L’Estate Montenerese 2024 sta arrivando, ma inizia con una novità: un pre-cartellone con gli eventi che saranno realizzati nel mese di giugno.

A breve, non appena giungeranno le conferme definitive di alcuni eventi, sarà pubblicato il cartellone dedicato alle iniziative di luglio, agosto e settembre.

L’evento clou di questo mese sarà il Samsara on Tour Beach Party, che si terrà domenica 16 giugno a partire dalle ore 17, alla Marina di Montenero di Bisaccia: dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, si conferma quindi l’iniziativa dedicata ai giovani che prediligono ascoltare musica, ballare e divertirsi a ridosso della spiaggia, con i colori e i profumi del mare sullo sfondo.

Gli altri eventi di giugno, distribuiti tra la Marina di Montenero di Bisaccia, contrada Montebello e contrada Cannivieri, saranno incentrati su spettacoli musicali, comici, degustazione di prodotti enogastronomici e anche un’iniziativa dedicata al benessere.

Nel successivo mese di luglio prenderà vita il cartellone estivo con i primi eventi di punta che caratterizzeranno l’Estate Montenerese 2024. Si va dagli appuntamenti musicali con ritmi Latin Jazz e alle colonne sonore di film celebri, al teatro dialettale, alla Notte Azzurra dei Bambini, al Silent Disco e Drive-In Silent, per approdare a sabato 20 luglio con la tradizionale Notte Fucsia, nel corso della quale ci sarà lo show di Francesco Cicchella.

Seguiranno altri eventi negli ultimi giorni di luglio, che faranno da preludio alle iniziative del mese di agosto dove, dopo una serata dedicata alla musica lirica, arriverà la Notte nel Borgo Antico, che aprirà i battenti con alcune novità, il 7 e l’8 agosto; negli stessi giorni è prevista una Esposizione internazionale d’arte dei maestri della spatola, Il 12 agosto torna Musica Sotto le Stelle: in questa occasione ci saranno I Meganoidi in concerto, in Piazza della Libertà; dal 14 al 18 agosto, alla Marina di Montenero di Bisaccia, ci sarà invece la seconda edizione di Street Food Revolution.

Negli ultimi giorni di agosto arriverà la Notte Bianca dei Bambini, per poi passare a settembre con alcuni eventi in fase di conferma, che si protrarranno fino alla festività del Patrono, San Matteo. Ovviamente affideremo a una successiva nota stampa il dettaglio delle future iniziative in programma.

Come ogni anno gli eventi dell’Estate Montenerese saranno fruibili gratuitamente e saranno dedicati a ogni fascia d’età, per dare la possibilità a tutti di potersi divertire e trascorre serate all’insegna della spensieratezza.

Auguriamo a tutti una fantastica Estate, da poter vivere in compagnia qui a Montenero. Vi aspettiamo!