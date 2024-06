"Cinemind": riconoscimenti importanti per gli studenti della D'Ovidio

LARINO. Ancora riconoscimenti importanti per gli studenti del Liceo F. D’Ovidio – dell’omnicomprensivo “Magliano” di Larino. Durante la III edizione della rassegna cinematografica itinerante “Cinemind – cinema e sostenibilità”, che si è svolta giovedì 6 giugno a Termoli presso il Cinema Oddo e in cui è stato presentato il cortometraggio “Fratelli d’Italia”, realizzato grazie a Filmedu, un progetto innovativo e creativo del centro di istruzione per adulti (Cpia) “maestro A. Manzi”, sono stati presentati i booktrailer “I Promessi Sposi” e “Le città invisibili”.

Alla manifestazione sono intervenute le docenti del Liceo Debora Martino e Maria Flocco che hanno raccontato come le attività si inseriscano all’interno delle molteplici azioni che l’Istituto pone in essere all’interno del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura. Dopo il lavoro di lettura e di immedesimazione con i personaggi dell’opera, svolto nel corso di questo anno scolastico dagli studenti delle classi IIG e 1B del Liceo D’Ovidio, i due meravigliosi booktrailer sono stati realizzati a febbraio 2024 secondo la modalità "Fast and good", 2 giornate di formazione curate dalla prof.ssa Laura Forcella, responsabile scientifica del Booktrailer Film Festival (BFF), e dal regista Maurizio Forcella.

