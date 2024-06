Giovani e inclusione, studenti dell'Alfano protagonisti dei backstage all'Arena del Mare

in prima linea

in prima linea sab 08 giugno 2024

TERMOLI. La Fondazione MillenniuM Ets è orgogliosa di annunciare il successo del progetto "In Concerto", un'iniziativa che ha coinvolto circa 20 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, provenienti dall'Iiss Alfano di Termoli. I giovani partecipanti hanno intrapreso un percorso formativo innovativo, affrontando tematiche fondamentali come la disabilità, l’inclusione, il turismo accessibile e la programmazione e organizzazione di concerti.

Grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Culturale Arte Eventi e Spettacoli, organizzatori del prestigioso Summer Festival 2024 di Termoli, i ragazzi avranno l’opportunità unica di vivere il backstage dei concerti. Il festival, che si terrà presso l’Arena del Mare dall’8 giugno al 10 luglio 2024, vedrà esibirsi artisti di fama internazionale come i Pooh, Valentina Persia, Andrea Perroni, Achille Lauro, Mahmood e Hugel.

Durante il festival, i giovani partecipanti saranno impegnati attivamente nei singoli eventi, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo. Questo permetterà loro di diventare operatori attivi dell’inclusione sociale, dimostrando come la musica e l’organizzazione di eventi possano essere strumenti potenti per promuovere valori di inclusività e accessibilità.

La dirigente dell’Iiss Alfano di Termoli, la dott.ssa Concetta Rita Niro, ha espresso il suo entusiastico supporto al progetto, sottolineando l'importanza di iniziative che coinvolgono i giovani in attività socialmente rilevanti ed affiancando il progetto.

In considerazione dell'entusiasmo e del successo riscontrato, la Fondazione MillenniuM Ets, attraverso il Vice Presidente dott. Federico Valente, annuncia che riproporrà il progetto "In Concerto" anche per l’anno 2025, estendendolo alle scuole superiori di secondo grado. Questa espansione permetterà a un numero ancora maggiore di giovani di partecipare a questa straordinaria esperienza formativa e inclusiva.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, contribuendo a creare un futuro più inclusivo e accessibile per tutti.

Galleria fotografica