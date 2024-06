Ciclo di convegni internazionali: La disabilità non è un virus

CAMPOBASSO. La disabilità non è un virus e le nostre cicatrici sono la nostra storia. Attività di formazione e di studio. Secondo appuntamento della Seconda Edizione per il Ciclo di Convegni Internazionali Ascolti di-Battiti Scientifici - sessione primaverile - convegni di studio, di formazione e di approfondimento promossi dal conservatorio Statale di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise e con L’Ufficio Scolastico Regionale del Molise.

Le Istituzioni di Alta formazione Artistico Musicale (AFAM) sono sempre più aderenti al modello universitario e di una sempre più efficace inclusione degli studenti con disabilità e DSA nei Conservatori. L’inclusione, l’integrazione, la responsabilità verso la società e verso le persone più fragili, i diritti essenziali e quelli desiderabili, senza tenere conto di alcun tipo di barriera fisica, sensoriale o sociale sono i principi ai quali si ispira il ciclo dei Di-Battiti scientifici per questa seconda edizione coordinata dal M° Fabio Palumbo, docente referente del Conservatorio molisano per gli ambiti Scuola e Università. Domani, martedì 11 giugno 2024 alle ore 16:00, sarà la volta della dott.ssa Maria Chimisso, Dirigente Titolare dell’USR Molise con un intervento dal tema «Essere Conservatorio sempre più accogliente e inclusivo, per una nuova offerta formativa per il territorio». Aprirà il convegno una singolare esecuzione musicale pianistica a cura di un’allieva con disabilità e di alcune formazioni musicali di allievi del Conservatorio Perosi.

I saluti istituzionali sono affidati alla Presidente prof.ssa Rita D’Addona e al Direttore M° Vittorio Magrini del Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso. A moderare i lavori sarà il M° Fabio Palumbo dell’Istituzione Musicale Perosi.

Il convegno sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale: www.youtube.com/user/ConservatorioCB/live e sulle pagine social del Conservatorio Istituzione di Alta Cultura.