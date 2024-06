Luigi Pizzuto in trasferta culturale alle falde del Vesuvio

COLLETORTO. A Villa dei Marchesi Cappelli, ai piedi del Vesuvio, presentazione del libro Giovanna I d'Angiò scritto da Luigi Pizzuto.

Giovanna I d'Angio', il libro di Luigi Pizzuto, tra storia, teatro, poesia e leggenda, approda alle falde del Vesuvio per essere presentato presso la storica Villa dei Marchesi Cappelli. Il libro è inserito nella rassegna "Vesuviani in Cammino". Verrà presentato questa sera, alle ore 18.30, in un contesto squisitamente vesuviano. "Potere al femminile" tra amori e morti misteriose, è il titolo dell'iniziativa culturale. Interverranno con l'autore Ciro Raia, storico, tra i maggiori esperti del periodo angioino, Francesca Fichera, attenta studiosa del personaggio, Universita' Suor Orsola Benincasa, e Mario Di Sapio per conto di "Vesuviani in cammino".

Nei luoghi tanto cari alla prima regina del Regno di Napoli si parlera' di questa figura straordinaria, che, sulle ali della memoria, rivive in molte parti d'Italia, suscitando non poche curiosita'. Giovanna I d'Angio' (1326 - 1382), splendida figura femminile, come donna fu abile nell'arte del governare e del comunicare. Giovanna, scrive Ciro Raia, è colta, intelligente e affascinante. È attenta ai fatti della politica e capace di provvedere ai bisogni del popolo. Insomma un personaggio vesuviano a tutti gli effetti. Amante del bello e del territorio, come verra' certamente fuori dagli interventi. Donna e regina anche dolorosa. Spesso osteggiata e calunniata non tanto come regina, ma semplicemente perche' donna. In un periodo in cui alle donne non era affatto consentito di governare.