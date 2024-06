Antonietta Aida Caruso premiata al concorso “Ut pictura poësis - città di Chieti 2024"

TERMOLI-CHIETI. Con il patrocinio del Comune di Chieti, le associazioni Luca Romano e Irdidestinazionearte, insieme ad altri enti culturali abruzzesi, hanno organizzato la settima edizione del simposio internazionale di arte e letteratura “Ut pictura poesis”. La cerimonia di premiazione è avvenuta sabato scorso, 8 giugno.

Un confronto tra la letteratura e le arti, che ha portato a Chieti presenze da tutta Italia, ha affermato il curatore Massimo Pasqualone, in una cornice meravigliosa come quella del museo Barbella di Chieti. Tra i premiati, selezionati dalla commissione composta da Manuela Martellucci, Gino Palone, Annalisa Mazzeo, Francesca Pomponio, Marco Scalabrino, Stefano Maria Simone, la termolese Antonietta Aida Caruso con il libro “La guerra di Adelmina”, un racconto illustrato, sconosciuto ai più, di un fatto di guerra avvenuto in un piccolo paese del Molise.

