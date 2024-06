Connessioni linguistico-culturali tra Acquaviva Collecroce e Vienna

ACQUAVIVA COLLECROCE. Certe volte basta una web-cam ed una connessione a Internet per stabilire contatti e far nascere nuove amicizie. È ciò che è accaduto tra la Scuola dell’Infanzia di Acquaviva Collecroce dell’istituto comprensivo “A. Ricciardi” di Palata, solita in queste particolari iniziative e l’Asilo bilingue (croato-tedesco) “Viverica” di Vienna.

La scuola viennese si trova all’interno dell’Hrvatski Centar (Centro dei croati del Burgenland) e ospita principalmente bambini e bambine provenienti dalla minoranza linguistica croata in Austria, mentre la Scuola dell’Infanzia di Acquaviva è l’unico plesso scolastico ancora attivo nei quattro paesi di minoranza linguistica croata in Molise. Su iniziativa della maestra Gabriella Ricciuti per la scuola di Acquaviva Collecroce e con la collaborazione dell’insegnante di musica Marco Blascetta per la scuola austriaca e dell’associazione culturale KroaTarantata di Montemitro, si è pensato di mettere in contatto le bambine e i bambini delle due scuole che, attraverso una semplice videochiamata, si sono alternati esibendosi con i canti tradizionali nelle rispettive lingue minoritarie: il Gradišćansko (croato del Burgenland) e il na-našu (croato molisano).

La scuola dell’infanzia di Acquaviva Collecroce rappresenta un grande esempio di resilienza molisana. Nonostante le tante difficoltà comuni a tutti i piccoli paesi, con tenacia, continua a restare aperta, permettendo, inoltre, l’organizzazione di attività riguardanti l’insegnamento della lingua croato-molisana sin dall’età infantile. Ma è l’intero istituto comprensivo di Palata, con a capo il dirigente scolastico Guido Rampone, ad essere sensibile alla causa, portando avanti diversi progetti di gemellaggio con i croati di tutta Europa.

Il Girotondo finale, suonato e ballato tutti insieme contemporaneamente in diretta è stato il finale più gioioso, a conclusione di una bella mattinata fatta di musica ed amicizia, uniti nella tutela del proprio patrimonio linguistico culturale.