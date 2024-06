“Insieme al parco”: una giornata di condivisione, gioco e divertimento

TERMOLI. Il progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Termoli gestito dalla Cooperativa Sociale Medihospes in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato ha organizzato la terza edizione del campus estivo “Insieme al parco”: una giornata all’insegna della condivisione, del gioco e del divertimento.

“Insieme al parco – III edizione”, evento di sensibilizzazione il cui obiettivo é costruire insieme ai più piccoli un mondo più accogliente, volto a promuovere una sana integrazione tra persone di diverse culture e paesi, oltre le barriere e gli ostacoli.

L’evento vede protagonisti i bambini ospiti del progetto SAI e i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia di via Cina - Istituto comprensivo M. Brigida. Scuola partner del progetto, grazie alla relazione costruita e sedimentata nel tempo, in cui sono inseriti alcuni dei bambini accolti.

Il parco comunale di Termoli Girolamo La Penna, nell’area adiacente al laghetto, nei pressi del teatro verde, ospita e fa da cornice ad una giornata in cui si svolgeranno le attività, in collaborazione con l’associazione culturale creativa “Sorridere Sempre”, con il Programma Nazionale “Nati per Leggere”.

La giornata, venerdì 21 giugno 2024, sarà dedicata alla lettura: narrazioni e storie che rappresentano dei ponti e dei fili che legano le infanzie e creano comunità narrative. Attività di lettura ad alta voce, condivisione di albi illustrati. Nella stessa giornata, saranno organizzati giochi all’insegna del divertimento per favorire la conoscenza reciproca, giochi di animazione statici e dinamici, giochi musicali, tatuaggi colorati, magicoleria e baby dance.

Attraverso il gioco, il bambino esprime sé stesso, la propria personalità, sviluppa abilità fisiche e psicologiche, che gli consentono di potenziare la relazione con l’altro, instaurando legami affettivi. Ogni laboratorio creativo è importante per garantire al bambino la giusta libertà di movimento e la conoscenza del mondo circostante, proprio attraverso la sperimentazione.

Inoltre, sarà presente un fotografo professionista, che consentirà lo svolgimento di attività laboratoriali e di produrre immagini fotografiche creative in ricordo dell’evento.