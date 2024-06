La cerimonia di giuramento degli allievi agenti della Polizia di Stato

CAMPOBASSO. Mercoledì 19 giugno, alle ore 10:40, presso il Piazzale d’Armi della Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso, si svolgerà la cerimonia di Giuramento dei frequentatori del 225° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, del Questore Cristiano Tatarelli e di altre autorità civili, militari e religiose.

L’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Campobasso, si svolgerà in contemporanea anche in altri Istituti di Istruzione della Polizia di Stato. È inoltre previsto il collegamento video con la cerimonia che si terrà presso la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda a cui prenderà parte il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani.