Il culto di Sant'Antonio di Padova nel basso Molise

BASSO MOLISE. Il culto di Sant'Antonio di Padova nel basso Molise, descritto da don Nicola Mattia nel suo "Santorale".

Patrono principale di Santa Croce di Magliano.

Notizie sul santo: Fernando di Buglione nasce a Lisbona nel 1195 (forse il 15 agosto) da una nobile famiglia discendente di Goffredo di Buglione.

A 15 anni entra fra i Canonici Regolari di Sant'Agostino nell'abbazia di San Vincenzo nei pressi di Lisbona. A 24 anni diventa presbitero e viene trasferito al monastero di Coimbra.

Nel 1220 arrivano a Coimbra i corpi di 5 frati Francescani decapitati in Marocco perché predicavano il Vangelo. Entra nel Romitorio dei Minori fa la professione religiosa, cambia il suo nome in Antonio e si imbarca per il Marocco. La febbre malarica lo costringe a rientrare in patria per curarsi. Durante il viaggio di ritorno, una tempesta spinse la nave sulle coste della Sicilia orientale dove apprende che Francesco aveva convocato il famoso Capitolo delle stuoie alla Porziuncola di Assisi nella Pentecoste del 1221. Qui, Antonio, ascolta Francesco.

Si trasferisce a Montepaolo vicino Forlì. Nella Chiesa di San Mercuriale assiste all'ordinazione di nuovi sacerdoti e ha occasione di predicare. La sua predicazione ebbe cosi inizio in Romagna, prosegui poi nell'Italia Settentrionale, per combattere l'eresia Catara in Italia e Albigese in Francia, dove giungerà nel 1225.

Nel 1227 il nuovo maestro generale dell'Ordine fra Giovanni Parenti nomina Antonio ministro Provinciale dell'Italia Settentrionale.

Nel 1228, su richiesta di Papa Gregorio IX, tiene le prediche della settimana di Quaresima e viene definito "Arca del Testamento". Si ritira a Campo Sampietro vicino Padova per riposarsi, in una piccola stanza nell'Eremo regalato ai frati dal Conte Tiso il quale una sera assiste alla visita che Gesù Bambino fa al Santo. Le condizioni di salute di Antonio peggiorano e il 13 giugno 1231, sentendosi mancare le forze, chiede di essere riportato a Padova. Durante il viaggio viene ricoverato nel Convento dell'Arcella dove muore nel tardo pomeriggio.

Fu canonizzato il giorno della Pentecoste del 1232.

Luogo in cui la festa /memoria viene celebrata:

Acquaviva Collecroce – Bonefro – Campomarino – Casacalenda – Castelmauro – Civitacampomarano – Colletorto – Guglionesi – Larino – Lucito – Lupara - Mafalda - Montecilfone – Montenero di Bisaccia –Montelongo – Montorio nei Frentani – Morrone nel Sannio – San Felice del Molise - San Giacomo degli Schiavoni – San Giuliano di Puglia – San Martino in Pensilis - Santa Croce di Magliano – Palata – Petacciato – Portocannone – Rotello - Tavenna – Termoli – Ururi

La pietà popolare:

A Santa Croce di Magliano, la festa di Sant’Antonio è la più sentita nonché quella che manifesta appieno la pietà popolare di questa comunità. A testimonianza della devozione del popolo nei confronti del santo sono certamente i giorni della tredicina (dall’ultima domenica di maggio, giorno in cui si espone la statua del santo, ai primi vespri del 13 giugno) dove non è difficile ‘imbattersi’ in donne che portano l’abito votivo (saio con cordone bianco) o bambini che portano i carri più piccoli per la questua. Durante questo periodo, al termine della messa vespertina, al culmine della recita della tredicina troviamo il canto della “Canzone dei Gigli” canto di ringraziamento ed affidamento al santo. È in uso anche la distribuzione di pane nei vari quartieri e di casa in casa. Dopo la messa dei primi vespri, il 12 giugno, ha luogo la benedizione dei carri e degli stendardi (una struttura in legno a foggia di croce di Lorena alta circa cinque metri e rivestita di nastri e stoffe). Nei carri (trainati da due buoi, intelaiati ad arco e adornati da stoffe e coperte) viene cantata la “carregna”: un canto dialettale che prende origine dalla “Leggenda di Sant’Antonio”. Nella parte anteriore del carro trovano posto l’effige del santo, pagnotte e formaggio. Nella prima mattinata del 13 viene ripetuta la benedizione dei carri. Dopo la S. Messa c’è la processione aperta dai carri e dagli stendardi. Durante la processione continua la questua e la distribuzione dei pani. È consuetudine ormai invalsa nei vari quartieri organizzare brevi spettacoli di fuochi pirotecnici. Nel pomeriggio ha luogo l’asta dei vari prodotti (animali, formaggi ecc.) raccolti con la questua nelle campagne.

Anche ad Acquaviva Collecroce, Montecilfone, Montelongo, Palata, Rotello, Tavenna, processione con i carri trainati da buoi e addobbati con coperte, lenzuola ricamate, merletti e fiori lungo le vie del paese.

A Castelmauro: messa e processione

A Guglionesi: nell’ultimo giorno della tredicina, vestizione e benedizione dei bambini. Nel giorno della festa, messa e processione. Alla processione, oltre alla statua del santo si porta anche quella del patrono S. Adamo.

A Montelongo: dopo la messa, benedizione delle ceste di pane che le donne portano in processione e che a conclusione delle stessa viene distribuito.

A San Felice del Molise: benedizione dei mezzi di trasporto.

A Termoli: nella parrocchiale di Sant'Antonio, tredicina, messa e processione.

A Ururi: il 1° giugno, inizio della tredicina, benedizione dei bambini con l’ “abito di S. Antonio”.

Nel giorno della festa: messa, processione e distribuzione del pane benedetto.

La PAROLA proclamata:

Is 61, 1 – 3a; Sl 88; Lc 10, 1 – 9

Preghiamo:

Dio onnipotente ed eterno, che in sant’Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa’ che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore.