"Borgo dipinto": al via a Guglionesi le iscrizioni per gli artisti

GUGLIONESI. La III edizione di Borgo Dipinto, manifestazione artistica itinerante nel centro storico di Guglionesi – promossa dalla Pro Loco Colleniso di Guglionesi – si avvicina e porta con sé un carico di novità!

L’edizione 2024 prevede due giornate ricche di contenuti interessanti – il 19 e 20 luglio 2024 – attrazioni di vario genere, nuove proposte e nuovi artisti oltre ai già riconfermati. Per cercare di promuovere molteplici generi ed accogliere ogni forma d’arte, abbiamo messo a punto una piattaforma online per le iscrizioni degli espositori accedendo dal sito ufficiale della Pro Loco Colleniso. In pochi passaggi è possibile inserire i propri dati ed iscriversi.

Per non lasciare indietro nessuno e per ampliare le adesioni, abbiamo deciso di aprire le porte di Borgo Dipinto a qualsiasi artista che abbia il piacere di partecipare. Offriremo spazi gratuiti per l’esposizione a chiunque ne abbia il desiderio e, che si tratti di dilettanti o professionisti poco importa, ciò che abbiamo a cuore sono la partecipazione, il piacere del confronto e della condivisione. Pertanto siete tutti invitati ad iscrivervi sul nostro sito, al link che troverete di seguito: https://www.prolococollenisoguglionesi.com/iscrizioni-borgo-dipinto-2024 Borgo Dipinto non è solo una mostra a cielo aperto ma è anche accoglienza, incontro, confronto e condivisione.

È stimolazione creativa e contaminazione sinergica. Restate aggiornati tramite i nostri canali ufficiali ed affrettatevi con le iscrizioni, il termine ultimo per la partecipazione è fissato al 7 luglio 2024. Non vediamo l’ora di conoscervi!