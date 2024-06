Giusy Ferreri in vacanza in città: «Termoli è una città meravigliosa»

TERMOLI. «Termoli è una città meravigliosa. Un gioiellino della natura». Sono queste le parole della cantante Giusy Ferreri che ha trascorso qualche giorno di vacanza nella nostra città.

Discreta e solare, è stata intercettata da Stefano Leone, e si è lasciata andare ad apprezzamenti più che positivi non solo per la città, ma anche per i termolesi e per la passione artistica di Leone che le ha regalato un suo dipinto fotografico che ritrae il “Trabucco”.

«E’ una gran fortuna vivere in un posto come questo, con una bellissima gente accogliente. Spero di tornare presto qui a Termoli. Il 15 luglio sarò a Riccia».