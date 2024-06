Da Los Angeles a Termoli per far esplodere l'estate, welcome home Mark Di Meo

TERMOLI. Non è estate in città se non si balla a ritmo della musica del giovane producer termolese, tra i più quotati a livello internazionale, Mark Di Meo.

Il suo ultimo successo “Tomala”, uscito e ascoltato in anteprima grazie a Mark anche dai nostri lettori qualche mese fa, sta spopolando ovunque.

Fuori ora anche il suo ultimo brano “Oriana” con @mathieuruzofficial, supportato da Jamie Jones, Paco Osuna, Claptone, Tom&Collins, Shiba San, Pirupa, Baddiesonly, Jude&Frank, Siwell e molti altri!

E anche questo pezzo sta andando alla grande.

Sale l’attesa per l’evento clou del Termoli Summer Festival all’Arena del Mare, dove Mark, mercoledì 10 luglio, si scalderà i muscoli con il fido collaboratore Micky Tozzi e con il dj francese Hugel, che porterà un’ondata di giovani pronti a scatenarsi al ritmo della sua musica che arriveranno anche da altre regioni per un sold out già assicurato.

Hugel, con oltre 1 miliardo di streams totali e numerosi dischi d'oro e di Platino, si è fatto un nome come uno dei rari Dj in grado di produrre successi da club che sono ancora riproducibili alla radio. Il suo recente successo "Morenita" ne è l'esempio migliore: raggiungendo il numero 1 nelle classifiche di Beatport House, il brano ha ottenuto un forte sostegno da parte di importanti artisti come Diplo, Fisher, Gordo, Vintage Culture e John Summit. Il brano è un must-play nei dj set di tutto il mondo da Tulum a Mykonos, da Miami a St.Tropez e ottiene un enorme airplay radiofonico in Italia e Spagna. I singoli successivi "Aguila" e "El Sueno" hanno mantenuto il suo contagioso stile latino. Nel 2022 ha rilasciato una collaborazione con il duo italiano "Merk & Kremont" per realizzare il grande successo "Marianela" che ha appena raggiunto più di 40 milioni di streams su Spotify. Oggi, Hugel vanta un seguito impressionante con oltre 9 milioni di ascoltatori mensili e 600.000 followers sulle piattaforme social. HUGEL ha dimostrato di sentirsi a suo agio su qualsiasi palco rispettando il suo slogan: "fai ballare le ragazze!" Nell'ultimo anno sono arrivate molte collaborazioni per Hugel come quella con Blond:ish chiamata "Es un Secreto" o il remake di Victor Démé "NaNa Djon" con Francis Mercier.

Ma l’estate di Mark parte stasera con l’inaugurazione del Delfino Beach Club sul lungomare C.Colombo, e proseguirà poi con la serata all’Oasi Village di Rio Vivo “House of Vibes”.

È proprio il caso di dirlo, da Los Angeles a Termoli per far esplodere l’estate a suon di musica, pronto a far ballare tutti.