"Cuore puro", canzoniere d'amore e sentimento di Laura D'Angelo

ISERNIA. È stato presentato ad Isernia lo scorso 5 giugno "Cuore puro", l'ultimo libro dell'autrice molisana Laura D'Angelo, presso la libreria Enzo della Corte e con la conduzione della scrittrice Marilena Ferrante. Un incontro che ha saputo sfiorare il sentimento in tutte le sue forme, fino ad attraversare attraverso le parole scritte e raccontate, un "canzoniere di amore e sentimento", cosí come ha definito Marilena Ferrante la nuova silloge poetica edita da Interno Libri, che aggiunge: "Parole intense, come intenso è il “guardare” dell’autrice, il mescolare sentimento, rimpianto, speranza. Una narrazione che sfocia nella bellezza del “dire”, nella raffinatezza del pensiero che volge al ricordo, alla memoria delle piccole cose, ma che arriva al cuore del lettore".

Dopo le presentazioni di "Cuore puro" a Milano e a Torino, il tour di Laura D'Angelo è approdato ad Isernia in un incontro di anime, come lo ha definito l'autrice: "è sempre una magia potersi specchiare nelle emozioni del pubblico, scoprire che sono le tue. Ringrazio Marilena Ferrante per l'ottima conduzione, il piccolo miracolo è leggersi dentro e fuori". Laura D’Angelo è critico letterario, narratrice e poetessa. Ha pubblicato tra gli altri Poesia dell’assenza (Il Convivio, 2023), Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021), e articoli scientifici e culturali. Dottore di ricerca in Studi umanistici e filologa classica, si dedica alla scrittura scientifica su riviste accademiche di poesia e di letteratura e alla narrativa per giovani, tra cui «Gradiva - International Journal of Italian Poetry», ed. Olschki, Firenze; «Letteratura e dialetti», «Studi medievali e moderni». È redattrice inoltre delle riviste Insula europea, Laboratori Poesia, Versolibero, Verbumpress, Radici Digitali.eu. Suoi scritti sono stati pubblicati su «La Repubblica» (La bottega della Poesia- Bari), su litblog e siti di poesia e letteratura online come Il blog di Interno Poesia, Pelagos Letteratura, Le parole di Fedro, Il giardino dei poeti, La rosa in più.

Galleria fotografica