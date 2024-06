"Cvtà Street Fest", artisti all'opera per la nona edizione

CIVITACAMPOMARANO. A Civitacampomarano gli artisti della nona edizione del "Cvtà Street Fest" hanno cominciato a dipingere sui muri del paese.

Il festival di arte murale che ha trasformato il borgo molisano in un vero e proprio museo a cielo aperto entra nel vivo.

Diretto da Alice Pasquini e organizzato dall'Associazione Culturale CivitArt, l'evento porta quest'anno in Molise il duo inglese Snik, noto per l'utilizzo della tecnica degli stencil multilivello, rigorosamente tagliati a mano; Str›k, artista norvegese che si distingue per le sue creazioni surreali, poetiche e tridimensionali; Octavi Serra, artista catalano che tra design e fotografia costruisce vere e proprie installazioni concettuali che criticano la società contemporanea sollecitando il cambiamento; e Taxis, artista greco di origini polacche sempre in bilico tra realismo ed astrazione.

I muri e gli scorci del paesino molisano sono stati messi a disposizione degli artisti che, con i loro interventi site-specific, contribuiranno a rendere più corposa la galleria a cielo aperto che lo caratterizza.

Civitacampomarano, infatti, porta orgogliosamente i segni del festival, con oltre 70 opere realizzate on site da artisti provenienti da tutto il mondo realizzati nel corso delle otto precedenti edizioni.

Confermata la parte musicale di Cvtà, che quest'anno ospita, sabato 15 giugno, alle ore 22, i dj set di Filoq, Kein, Lilith, SPD_Sound + Cepuka (ESSE EMME), e Green, così come l'atteso tour dei muri (proposto anche in versione "sport" e per i più piccoli). In programma anche un workshop di fotografia, nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15, e un contest di poetry slam.

"Questo è per noi il momento più emozionante dell'anno - fa sapere Alice Pasquini - ogni edizione ci fa vivere esperienze diverse, tutte ugualmente intense". (Ansa).