L'Agroecosistema della Transumanza

LARINO. È partito ufficialmente il progetto Erasmus plus Eco – Transh: l’Agroecosistema della Transumanza. Per l’Italia partecipa l’Istituto Tecnico Agraria di Larino, supportato dalla Fondazione Popoli e Territori e dal Centro Rurale di Assistenza Multiservizi Cramm Geaco srl.

Ambizioso il programma che verrà realizzato nel triennio 2024/2026, al quale partecipano altri partners Europei: Francia (capofila), Grecia e Romania e due partners terzi: Mongolia e Marocco. Il tema è la transumanza, dopo aver ottenuto il doppio riconoscimento dell’Unesco nel dicembre 2019, con capofila il Molise e l’Italia ed in seconda battuta nel dicembre 2023 con l’ingresso della Spagna capofila.

Obiettivi del progetto “La Transumanza” che è una pratica a rischio di estinzione in tutto il mondo. Il suo riconoscimento, come parte del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco mira a mantenerlo in vita. Con il progetto Erasmus si vuole mettere in pratica il piano di salvaguardia internazionale, elaborato in Molise, valorizzandone il valore e fornendo ai giovani futuri allevatori le conoscenze contestualizzate e il know-how di cui hanno bisogno per garantire che la loro pratica sia fattibile, sostenibile ed equa. I 7 partner si mobiliteranno per sensibilizzare, formare, scambiare e promuovere questa pratica nei paesi in cui la formazione professionale agricola è, o deve diventare, una azione fondamentale per fornire alle nuove generazioni gli elementi utile per tutelare il territorio, le attività imprenditoriale e lo sviluppo socio economico.

Contenuto del progetto per l’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo” di Larino è un’attività importante e principale finalizzata ad aiutare gli studenti a scoprire le pratiche di transumanza e le sfide della sostenibilità ad essa legate. In specifica saranno sviluppate:

Testimonianze di giovani per sensibilizzare;

dibattiti e soluzioni sul ricambio generazionale;

gli strumenti e la formazione necessari per organizzare e gestire adeguatamente la pratica; scambi per migliorare la conoscenza su come ottimizzare la gestione delle risorse naturali; azioni di valorizzazione dei territori e dei prodotti tipici legati a questa pratica.

Al termine del programma, sarà organizzata in Molise, a Larino, l’evento Internazionale di chiusura dell’intero progetto e la diffusione dei risultati in coincidenza con l’anno Mondiale dei Pascoli e dei Pastori a maggio 2026.