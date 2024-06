La "cartolina" di Termoli attraverso gli occhi dei Vip, amiamo di più la nostra città

TERMOLI. Dopo averla intercettata grazie all'amico Stefano Leone, che le ha regalato anche un suo dipinto fotografico, la cantante milanese Giusy Ferreri, sulla sua pagina Facebook ribadisce quanto sia bella Termoli.

La scelta della sua vacanza è stata fatta dalla figlia per poter incontrare la sua amichetta del cuore.

«Ma quanto è bella Termoli? Un po’ di vacanzina per la mia Pupetta bellissima che ha finito la scuola? Ha scelto lei questa bellissima location per incontrare la sua amichetta del cuore. Come una cartolina».

Sono queste le parole della Ferreri a corredo di alcune foto scattate con il borgo vecchio sullo sfondo.

Termoli sta diventando ancora di più una meta turistica di tutto rispetto, scelta anche dai vip che le dedicano parole positive. A differenza di tanti cittadini che non fanno altro che denigrare il posto in cui vivono.

Se è vero che manca di qualcosa, è altrettanto vero che Termoli è bella e che la costa Adriatica attrae.

E allora ben venga la visibilità che questi artisti cercano di dare alla nostra città, mettendone in risalto la bellezza e i luoghi.

Restiamo di stucco quando leggiamo commenti di chi vive sul nostro territorio e sono demolenti, parlando di Termoli, facendo notare alla Ferreri che qui non c’è nulla, ma tanti sono stati pronti a difendere la propria città. Come Welcome to Termoli, che ad alcuni commenti, risponde a tono “Se Termoli non vi piace, non ci venite, non abbiamo bisogno di gente come voi”, o ancora un’altra persona che ha scritto “Non venite, vendete casa e andatevene”.