Il grande ritorno di Termoli Comics and Games by Qdss

TERMOLI - La seconda edizione del “Termoli Comics and Games by QDSS” è pronta a svolgersi dal 21 al 23 giugno, il tema? I magici anni ‘80.

L’evento offrirà una vasta gamma di attività culturali e di intrattenimento completamente gratuite.

Ideato e organizzato dai noti influencer e imprenditori Nicola Palmieri e Mario Palladino, meglio conosciuti come Qdss, e da uno straordinario team capeggiato da Simona Palmieri, Nicola D’eramo ed Ernesto Marcovicchio, promette di essere una delle manifestazioni più significative del Molise e si va a posizionare sul podio degli eventi con più affluenza.

Un’attrazione speciale di quest’anno sarà l’arena dedicata a Dragon Ball, un tributo al compianto Akira Toriyama, che si aggiunge al ricco programma dell’evento.

Il cuore dell’evento è il castello di Termoli, dove i visitatori potranno ammirare mostre dedicate a Jacovitti e una rassegna unica di giocattoli degli anni ‘80. Il pittoresco borgo antico ospiterà circa 40 stand vari, mentre Piazza S. Antonio si trasformerà nell’affascinante Artist Alley. Il porto sarà teatro di una mostra di auto e moto, oltre a una palestra all’aperto gestita dalla Gym Tonic di Termoli.

L’evento è arricchito dalla collaborazione con l’associazione “Larinella” e il carnevale storico di Larino, che porteranno decorazioni a tema anni ’80 e carri allegorici, vestendo la città a festa.

Gli ospiti includono influencer di fama come Ale e Piè, Yotobi, Sabaku, Ciccio Gamer, Fraws, Rita J Queen, Lara Arlotta, Sedia a due gambe, Dlarz, 20 facce, Poggo doggo, e Jematria, Brixlab. A questi si aggiungono artisti e fumettisti del calibro di Victor Quadrelli, Andrea Geminiano, Carmine Di Giandomenico, Chiara Colagrande, Simone Grifone, Fabrizio Di Nicola Pluc, Paolo Altibrandi, Michele D’Aloisio, Sandro Urbano, Antonio Silvestri, Davide Genchi, e Marco Taddei, con molti altri che si avvicenderanno nei tre giorni del festival.

Ogni sera, il festival si concluderà con esibizioni live di diverse band, tra cui i Cartoni Animali, i Gem Boy e Ruggero dei Timidi, assicurando intrattenimento continuo per tutte le età.

Con il sostegno degli imprenditori locali e di numerosi sponsor, l’evento mantiene l’ingresso gratuito. Un adesivo speciale “APPROVATO DAL TGC”, indicherà le attività che hanno sostenuto la fiera, facilitando ai visitatori il riconoscimento e il supporto.

Un plauso va sottolineato, va dato anche al Comune di Termoli e all’assessorato alla cultura e turismo per l’impegno ed il supporto alla manifestazione.

“Termoli Comics and Games by Qdss” rappresenta non solo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di comics e giochi, ma anche un’importante occasione di aggregazione culturale e sociale, che riflette l’impegno e la passione dei suoi ideatori QDSS e di tutta la comunità di Termoli.