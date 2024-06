L'onorevole Lancellotta alla giornata nazionale dello Sport

ISERNIA. Un format vincente che si perpetua nel tempo. La giornata nazionale dello sport, che il Coni Point Isernia celebrerà quest’anno il 16 giugno per evitare concomitanze con la Festa della Repubblica e il Corpus Domini prima e la tornata elettorale poi, vedrà ancora una volta come riferimento e location il parco della stazione nel capoluogo pentro. Qui, tra le 10 e le 13, ci sarà spazio per eventi legati a ben sedici federazioni sportive, una disciplina associata ed un ente di promozione sportiva.

Atletica leggera, basket, bocce, calcio, ciclismo, danza sportiva, ginnastica, golf, nuoto, pesca sportiva, pugilato, scherma, rugby tennis e volley, ma anche turismo equestre e le singole discipline proposte dall’ente di promozione sportiva Csen daranno l’occasione ai presenti di vivere una domenica intensa e particolare.

Una giornata particolare anche perché, nel novero del claim dal gioco ai giochi olimpici, l’appuntamento isernino, di fatto, tirerà idealmente la volata alla kermesse a cinque cerchi di Parigi 2024 in programma dal 26 luglio all’11 agosto.

La struttura olimpica territoriale capeggiata dalla consigliera nazionale Coni, l’Onorevole Elisabetta Lancellotta, sta sistemando un po’ tutti gli aspetti in vista dell’evento per quella che si annuncia una giornata memorabile.

«Una formula consolidata eppure al tempo stesso un’emozione nuova, è probabilmente questo il segreto di un’iniziativa davvero unica che pone al centro dell’attenzione i valori dello sport, non a caso agenzia educativa riconosciuta pienamente dalla nostra carta costituzionale», il commento della stessa deputata della Repubblica.