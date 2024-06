Non solo sport ma anche prevenzione con il Responsible Research Hospital

CAMPOBASSO. In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, il Responsible Research Hospital parteciperà all’iniziativa organizzata dal Coni Molise, in collaborazione con Cte Molise (Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso) e il Comune di Campobasso.





L’evento si terrà domenica 16 giugno a partire dalle ore 17 in Piazza Vittorio Emanuele II. Saranno numerose le attività in programma: oltre alla promozione dello sport, saranno offerte visite mediche gratuite e momenti di confronto e dibattito sulle nuove tecnologie applicate al mondo sportivo.

Tra i partecipanti, saranno presenti: Gaetano Castellano, Direttore UOC Anestesia, Terapia Intensiva e Medicina del Dolore; Rodolfo Citro, Direttore UOC Clinica Cardiologica e Cardio Imaging; Francesco Cafarelli, Direttore Uoc Chirurgia Cardiaca e dei Grossi Vasi.

“È sufficiente un’attività fisica semplice, che non richiede un grande impegno come la camminata a passo svelto, con una velocità media di 4-5 km/h, magari monitorata da un cardiofrequenzimetro, continuativamente per 40-45 minuti, fatta almeno 3 volte, meglio ancora 4-5 volte a settimana" commenta il professor Rodolfo Citro, Docente dell’Università Degli Studi del Molise e Direttore Uoc Clinica Cardiologica e Cardio Imaging del Rrh, “questo contribuisce in modo significativo alla prevenzione cardiovascolare”.

L'evento rappresenta un’opportunità per sensibilizzare la popolazione sul tema dello sport e di uno stile di vita sano e attivo, sottolineando l’importanza della prevenzione, questa attività rientra nelle iniziative sociali promosse da Responsible sul territorio.

