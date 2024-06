“Samnium Fitness Games”, a Termoli l'adrenalinica competizione di Crossfit

TERMOLI. Sono tanti gli eventi sportivi di caratura nazionale che si sono svolti a Termoli in questo weekend di giugno.

Tra questi la seconda edizione del “Samnium Fitness Games”, una competizione adrenalinica di Calisthenics Streetlifting e Crossfit.

La manifestazione si è svolta nell’area concessa dal comune davanti alla palestra Crossfit 4215 nella zona artigianale creata appositamente per questo evento, che è riuscita a portare a Termoli diversi atleti di questa disciplina.

Nell'arco temporale di 20 minuti, i concorrenti sono stati chiamati a compiere una serie di esercizi, dalla corsa campestre al sollevamento peso fatto con specifici movimenti, a secondo delle categorie.

A dirigere l'evento un amico e vecchia conoscenza nell'ambito calcistico, Antonio Bruno ex stato portiere dell'U. S. Termoli, oggi campione di crossfit e, proprio in questa disciplina, a breve sarà impegnato in America in una gara a caratura mondiale.

