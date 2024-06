"A spasso per l'Italia" con i bimbi dell'Arca di Noè

TERMOLI. Serata di grande emozione e divertimento quella di venerdì 14 giugno, presso il Teatro Verde del parco comunale di Termoli.

I bambini dell'infanzia della Education school l'Arca di Noè hanno messo in scena la recita di fine anno con tema 'A spasso per l'Italia'.

Piccoli cantanti, ballerini e a tratti anche attori hanno ripercorso le Regioni della nostra splendida penisola, tema che hanno affrontato durante l'intero anno scolastico, apprezzando di ogni Regione i piatti tipici, conoscendo le usanze locali e la storia che solo il nostro paese ha.

Bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni, hanno iniziato lo spettacolo con la nostra regione, il Molise, ricordando a tutti che Esiste, hanno cantato suonato con i bonghi 'U' ballellucce',hanno viaggiato poi verso il Friuli ballando danze popolari di corteggiamento, passando poi per Milano e cantando 'Quel mazzolin di fiori.

Sono approdati in l'Emilia Romagna ballando 'Romagna mia' per spostarsi poi sulla splendida capitale, cantando e suonando sempre con strumenti a percussione 'Grazie Roma'.

Si sono rimessi in viaggio, ovviamente immaginario e sono arrivati nella bella Napoli recitando una piccola scenetta di Natale in casa Cupiello del grande De Filippo e cantando 'O sarracin' .

Hanno attraversato il mare per sbarcare in Sardegna e ballare la danza popolare del 'duru duru' e hanno concluso lo spettacolo con un in bocca al lupo alla nostra nazionale di calcio che a breve sarà impegnata negli Europei 2024 con i maschietti in divisa da calcio puramente azzurra e fatto un omaggio con tanto di parrucche con caschetto biondo, indossate dalle bambine, alla nostra Raffaella (Carra') internazionale!

Un vero e proprio spettacolo che bambini così piccoli ma veramente forti e preparati hanno sostenuto a pieni voti per due ore, garantendo al pubblico divertimento e soddisfazione.

Un plauso alle maestre che hanno dedicato anima e cuore alla realizzazione in ogni particolare di questo meraviglioso spettacolo a spasso per l'Italia e a Costantino Manes, straordinario padrone di casa della Education school l'Arca di Noè.

