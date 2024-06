Dopo Caramanico, attestati e premi all'associazione Punto di Valore

TERMOLI. Dopo 15 giorni dall’esibizione esaltante e vincente al concorso Musicale Barasso tenutosi a Caramanico Terme, da parte delle ragazze e delle donne dell’Associazione Culturale Coro e Orchestra Punto di Valore, sono stati consegnati gli attestati e i trofei per la loro vittoria.

Un premio strameritato ottenuto dall’associazione diretta dai maestri Gianluca De Lena, Basso Caruso e Giuseppe Mastromatteo con la supervisione divina di uno dei padri fondatori, il maestro Alessandro Di Palma.

Dopo la partecipazione al concorso di Caramanico, l’associazione non si è fermata. Anzi, fervono i preparativi per il concerto, inserito nel cartellone dell’estate termolese, che si terrà venerdì 12 luglio alle ore 21, sulla scalinata della Cattedrale, in piazza Duomo.

Entusiasti per questo inaspettato premio, abbiamo chiacchierato con il maestro Gianluca De Lena.

Le immagini sono a cura di Nicola Mastrogiuseppe.

