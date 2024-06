Giornata Nazionale dello Sport, grande successo con Santangelo e Granbassi

CAMPOBASSO. A Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II, in scena la manifestazione che ha visto la presenza di tantissime persone, non soltanto partecipanti ma anche tanti curiosi che hanno aderito.





Ospiti d’eccezione l’ex tennista Mara Santangelo e l’ex schermitrice e conduttrice televisiva Margherita Granbassi, che sono state le protagoniste del convegno incentrato sullo Sport e le nuove Tecnologie.

La location è diventata un vero e proprio ‘campo da gioco’ nel quale è stato possibile praticare le differenti discipline sportive proposte dalle Federazioni presenti ma anche informarsi circa le attività e i corsi organizzati.

Ginnastica ritmica, danza sportiva, rugby, equitazione, tennis, pallacanestro, pallavolo, pesistica, scherma, tennis tavolo, boxe, moto, lotta e scacchi.

Queste le Federazioni e le Associazioni che hanno portato ‘in campo’ il proprio operato, facendolo conoscere anche all’esterno.

A loro si aggiunge la presenza delle Forze Armate che hanno presenziato con stand informativi e dimostrazioni da parte dei propri gruppi sportivi.

Grande spazio alla prevenzione medica e alla salute, grazie alla presenza di vari gazebo attrezzati per effettuare test, controlli e visite mediche gratuite.

Presente la Scuola Regionale dello Sport del Comitato Regionale che hanno effettuato valutazioni posturali e motorie con il supporto della tecnologia ad atleti e alla popolazione.

Specializzandi e studenti di Medicina e Medicina dello Sport dell’Università degli Studi del Molise hanno effettuato hand grip test e misurazione della pressione.

Prevenzione cardiovascolare con i medici del Responsible Research Hospital che hanno effettuato visite mediche cardiologiche.

Particolare attenzione all’ambito della neuroriabilitazione, attraverso i consulti con medici esperti dell’Istituto Neuromed.

Una giornata che ha rimarcato l’importanza dello sport, della prevenzione e della conoscenza, con una risposta – da parte della popolazione – più che positiva.

Segno, questo, del forte impegno messo in campo per la valorizzazione delle discipline sportive e dell’attività motoria, e al tempo stesso del territorio molisano, da parte del CONI.

Galleria fotografica