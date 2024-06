Festival Janigro 2024, grande musica e valorizzazione del territorio

MONTAGANO. Sarà un Festival Janigro ricco di contenuti di qualità, a partire dal concerto inaugurale, domenica 7 luglio nell'abbazia di Santa Maria di Faifoli a Montagano, dove si esibirà uno tra i più famosi e acclamati violoncellisti al mondo: Jens Peter Maintz.

La rassegna di musica e violoncello ideata per omaggiare il grande Antonio Janigro, originario di Montagano, è giunta alla quarta edizione. Ieri pomeriggio nel palazzo della cultura di via Milano a Campobasso la presentazione, affidata al direttore del Comitato artistico Amedeo Cicchese, alla presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti e al sindaco di Montagano Giuseppe Tullo. Tutti hanno evidenziato la crescita del Festival che si sostanzia nella diffusione sempre più efficace del messaggio culturale di Janigro, attraverso la grande musica da camera, la promozione delle bellezze architettoniche e paesaggistiche di Montagano e degli altri luoghi molisani del Festival, e anche tramite la valorizzazione di tanti giovani musicisti immersi nella dimensione formativa della Masterclass curata dallo stesso Cicchese e da Paolo Bonomini.

Solista di fama mondiale, Maintz è il 'grande nome' di un'edizione che propone cinque concerti e alcune iniziative collaterali. Il violoncellista nativo di Amburgo è un riferimento essenziale della musica classica mondiale. Pluripremiato (ha vinto tra gli altri premi l’Ard di Monaco nel 1994), è’ docente e professore presso la prestigiosa Universitat der Kunste di Berlino e la Escuela Reina Sofia di Madrid. Si esibirà domenica alle 21 e il giorno seguente (8 luglio) terrà una lezione nell’ambito della Masterclass aperta a violoncellisti di tutto il mondo, in programma dal 6 al 13 al polo museale di Faifoli.

Altra ‘big’ della rassegna è Suyeon Kang, raffinata violinista che rinnoverà il sodalizio del Festival con la migliore Accademia per strumenti ad arco in Europa: la ‘Walter Stauffer’ di Cremona.

Suyeon Kang è membro del leggendario Quartetto Balcea, forse il più noto quartetto d'archi al mondo, e del Trio Boccherini. Per il Festival ‘guiderà’ 4 giovani talenti selezionati dai Maestri della ‘Stauffer’, Salvatore Accardo e Bruno Giuranna, sulle note di due quintetti per archi di Mozart e Brahms.

Altro nome illustre, Caterina Isaia, violoncellista già vincitrice dell’Antonio Janigro International Cello Competition’ e del ‘Rudolff Bershai International String Competition di San Pietroburgo. La giovane musicista si esibirà con i Solisti di Zagabria l’8 luglio alle 21 in piazza Nicola Neri ad Acquaviva Collecroce. Il ritorno in Molise dei 'Solisti', gruppo fondato da Antonio Janigro nel 1953 a Zagabria, è una piacevole notizia. Saranno i cittadini di Acquaviva Collecroce, paese di origine croata, a godere delle atmosfere musicali orchestrate dal noto e rodato gruppo da camera collaborativo: sarà una serata di stimolanti e magici incontri tra le due sponde del Mediterraneo. A rafforzare la vocazione internazionale del Festival e il gemellaggio con la Croazia è in programma anche un'esibizione nella piccola e bella Montemitro, altro paese di origine croata.

Da segnalare poi anche ‘Aimez-vous Brahms’ ovvero ‘Le piace Brahms’ che propone la musica di un trio composto da Amedeo Cicchese al violoncello, Alessandro Deljavan al pianoforte e dall’astro nascente del clarinetto Matteo Mastromarino. Chiude la rassegna, nel segno del rinnovamento e dei giovani, il concerto dei migliori studenti della Masterclass con l’Orchestra Sinfonica del Molise, sabato 13 luglio alle 21 nell’Auditorium del palazzo ex Gil a Campobasso, direttore Andrea Azzi. Presenti alla conferenza stampa il presidente dell'Osm Pinuccio Emanuele e il vice Giulio Costanzo.

Questo il programma del Festival Janigro ’24 nel dettaglio

6 – 13 LUGLIO

MASTERCLASS CON IL DUO JANIGRO

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI FAIFOLI

7 LUGLIO

CONCERTO INAUGURALE VIOLONCELLO SOLO CON JENS PETER MAINTZ

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI FAIFOLI – ORE 21

8 LUGLIO

MASTERCLASS DI JENS PETER MAINTZ CON GLI STUDENTI DEL FESTIVAL

JANIGRO A PARTIRE DALLE ORE 10

8 LUGLIO

CONCERTO DEI SOLISTI DI ZAGABRIA CON CATERINA ISAIA, VIOLONCELLO

ACQUAVIVA COLLECROCE, PIAZZA NICOLA NERI – ORE 21

11 LUGLIO

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA CON ALESSANDRO DELJAVAN,

PIANOFORTE – MATTEO MASTROMARINO, CLARINETTO – AMEDEO CICCHESE,

VIOLONCELLO

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI FAIFOLI – ORE 21

12 LUGLIO

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA CON SUYEON KANG, VIOLINO

IN COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA “W. STAUFFER” DI CREMONA

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI FAIFOLI – ORE 19

13 LUGLIO

CONCERTO DEI MIGLIORI STUDENTI SELEZIONATI CON L’ OSM

AUDITORIUM EX-GIL DI CAMPOBASSO – ORE 21