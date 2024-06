Camposcuola con Avis, al via le iscrizioni

BONEFRO. Iscrizioni aperte per il camposcuola organizzato a Bonefro, dal 7 al 13 luglio 2024, dalla sezione Avis Protezione Civile "Carlo Michele Ricciardelli" che, dopo i successi delle precedenti edizioni è stata selezionata anche quest'anno per la realizzazione di un campo scuola del progetto nazionale "Anch'io sono la Protezione Civile" organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile.

Un progetto formativo e informativo giunto ormai alla quattordicesima edizione che prevede un percorso didattico di una settimana volto a diffondere nei ragazzi la consapevolezza del rischio, la conoscenza dell'intero Sistema di Protezione Civile nonché l'importanza del Volontariato attraverso esercitazioni teoriche e pratiche. In programma ci sono lezioni sul sistema di protezione civile (conoscenza e prevenzione dei rischi in caso di eventi calamitosi quali terremoti, alluvioni o incendi); simulazioni e ricerche (lezioni e simulazioni sulle tecniche di primo soccorso e BLS-D, simulazione ricerca di dispersi e feriti con uso di sistemi radio d'emergenza e di ambulanza); giochi a tema (giochi di gruppo sulle buone norme di protezione civile, tornei di calcio balilla e ping pong, tanto altro ancora).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il presidente della sezione Avis di Bonefro, Antonio Guarino (3280840927) o la vicepresidente, Maria Lalli (3281398945).

