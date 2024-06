La merenda nell'oliveta approda a Larino

LARINO. Sabato 22 giugno, a partire dalle ore 16 presso l'Azienda Agraria dell'ITAeG "San Pardo" dell'Istituto Omnicomprensivo "Magliano" di Larino, va in scena la Merenda nell'Oliveta 2024.

Iniziativa ideata dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio e promossa dalla Città di Larino, culla dell'associazione stessa, in collaborazione con la Pro Loco, la Merenda nell'Oliveta è un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi e degli olivi.

Il tema della IV edizione dell'iniziativa nazionale è il mental wellness. In linea col tema dunque, nel corso del pomeriggio ci saranno: un angolo dedicato alla poesia, a cura di Pasquale Di Lena; uno spazio dedicato allo Yoga, a cura di BHUMI studio yoga di Iole Fratangelo; un laboratorio di acquerello, a cura della Bottega dell'Artista di Sofya Abalmasova; un laboratorio per bambini sulla sostenibilità ambientale, a cura di Salvamento Molise; attività di approccio al cavallo, a cura del Centro Ippico Garbusek; Nordic Walking, a cura di Amerigo Di Giulio e della LILT Campobasso; e, naturalmente il cibo sano delle nostre terre, offerto col supporto dell'Associazione CAR Larinese, con l'olio evo protagonista assoluto.

L'ingresso è libero.