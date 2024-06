Maturità del corso serale: "Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni"

TERMOLI. Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. E lo sanno bene gli studenti del corso serale dell’istituto alberghiero Federico di Svevia che oggi, come i loro colleghi della mattina, hanno affrontato la prima prova scritta dell’esame di maturità.

Sulle spalle una giornata di lavoro, sono uomini e donne in cerca di una seconda possibilità.

Come un ragazzo armeno di 19 anni, arrivato lo scorso anno a Termoli, che sogna l’università. Come altri, più adulti e più maturi, che hanno voglia di mettersi di nuovo in gioco, sognando un master.

Sono sogni che non sono più chiusi nei cassetti, ma che diventano realtà. La loro scelta, come quella di tanti adulti che rientrano nel mondo dell’istruzione dopo tanti anni, conferma non solo il valore sociale e culturale delle scuole serali, ma anche quello dell’apprendimento che dura tutto l’arco della vita.