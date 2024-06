Antonio De Lellis presenta a Vasto “Uscire dalla guerra per un’economia di pace”

VASTO. È prevista per il prossimo 21 giugno alle ore 18:00 presso la Casa del Popolo La Conviviale, in Corso Dante 50/52, la presentazione del libro “Uscire dalla guerra per un’economia di pace”.

A prendere parte all’incontro culturale saranno i protagonisti del libro, i coautori Rosetta Placido e Antonino De Lellis.

L’opera è stata curata, oltre che dai due autori, anche da Stefano Risso.