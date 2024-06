Memorial Daniele Bracone, aperte le iscrizioni per il torneo di calcio a 5

PER NON DIMENTICARE ven 21 giugno 2024

PALATA. Sono aperte le iscrizioni per il torneo di calcio a 5 che si svolgerà a Palata il 19 e 20 luglio in occasione del 12esimo memorial Daniele Bracone, il giovane 25enne palatese morto in un tragico incidente stradale nel 2011.

Il torneo di calcio a 5 si svolgerà presso il campetto polivalente del comune di Palata.

Le iscrizioni sono per singolo giocatore, e al termine saranno composte 4 squadre a sorteggio. Il termine delle iscrizioni è venerdì 5 luglio.

Per info: Francesca 3881170078, Samuele 3331544926.

Il memorial è organizzato dal Movimento giovanile "Generazione giovani" e dagli "Amici di Daniele" con il patrocinio del comune di Palata.