Sabato 22 giugno riapre il Baja Village: “Estate al top in un locale al top”

VASTO. Il conto alla rovescia sta per terminare: riapre sabato 22 giugno il Baja Village di Vasto con una serie di novità esclusive, per giovani e meno giovani, nella location più cool della costa abruzzese.

Lo storico locale, a ridosso della spiaggia di Punta Penna, amplia l’offerta turistica del territorio, ospitando eventi di fama nazionale ed internazione, per gli amanti del mondo della notte e non solo.

Il calendario della stagione estiva 2024 inaugurerà dunque sabato 22 giugno, preannunciandosi tra le migliori offerte del settore dello spettacolo. Il Baja Village è di fatto una realtà consolidata nella costa adriatica, classificato tra i migliori 10 disco club d’Italia secondo quanto certificato dalla graduatoria del “Dance Music Awards”, prestigioso riconoscimento che Silvio, Simone e Cristiana hanno voluto dedicare alla memoria del papà Roccarlo, scomparso qualche mese fa, che con la sua intuizione e lungimirante visione diede il via alla nascita del locale ed al suo sviluppo negli anni.

Divertimento e professionalità sono una certezza come noto a chi è ormai di casa e l’invito ad assaporare emozioni uniche ed alternative è rivolto a tutti coloro che desiderano svagare dalla quotidianità in uno spazio suggestivo, arricchito da musica di qualità ed animazione coinvolgente, nella massima sicurezza; e i fratelli Iacovitti, per questo ultimo e fondamentale aspetto, tengono a ringraziare, per il costante e prezioso supporto, le forze dell’ordine del territorio, Patrizia De Rosa in ambito di prevenzione.

Anche questa estate 2024 sarà a disposizione della clientela il servizio navetta con il trasporto bus dal litorale alla discoteca di Punta Penna ( info Navette 347.3503878)

Si riparte, dunque con il “Grand opening sabato 22.06”

Ticket salta fila disponibili in prevendita al link https://www.ticketsms.it/event/Grand-Opening-Baja-Village-2024-06-22

e/o direttamente al botteghino durante la serata.

Info e prenotazioni privé: 389.6281198

L’estate è iniziata, l’estate è pronta ad “infiammarsi” al Baja Village di Vasto!